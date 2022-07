Incendie en Bretagne : 1500 hectares brûlés à Braspart, les Monts d'Arrée en feu

INCENDIE FINISTERE. En Bretagne, les pompiers luttent encore, ce mardi, contre un incendie qui ravage les Monts d'Arrée, dans les alentours de Braspart (Finistère). Près de 1500 hectares sont déjà partis en fumée.

[Mise à jour le 19 juillet à 12h38] "Ce ne sera pas fini ce soir." A Braspart (Finistère), les pompiers ne veulent pas se faire d'illusions trop tôt. L'incendie qui ravage les Monts d'Arrée, en Bretagne, n'est toujours pas sous contrôle ce mardi 19 juillet. L'objectif reste tout de même de limiter la casse et d'empêcher la situation de s'envenimer. "On espère que le feu sera fixé dans la soirée", a indiqué Gilles Boulic, commandant des opérations de secours, lors d'un point presse effectué à la mi-journée, tandis que les flammes continuent de se propager en direction du nord.

Alors que les incendies en Gironde font aussi des ravages, plus de 200 pompiers tentent de maîtriser ce feu qui s'est déclaré à Braspart, au cœur des Monts d'Arrée, lundi après-midi. 24 heures plus tard, ce sont déjà près de 1500 hectares de végétation qui ont brûlé. Face à la propagation rapide du feu compte-tenu des fortes chaleurs (malgré la baisse enregistrée) mais aussi du vent, les autorités ont procédé à des évacuations en vue d'éviter des pertes humaines. Ainsi, 517 personnes ont dû quitter leur domicile, selon le dernier décompte annoncé par la préfecture du Finistère en milieu de matinée, mardi. Il s'agissait des résidents de Botmeur, commune située au nord de Braspart (voir la carte plus bas), ainsi que de trois hameaux alentours.

Si les pompiers tentent de limiter la propagation de l'incendie dans le Finistère, les vents tourbillonnants ont permis aux flammes de s'étendre. "Le feu a débuté au sud de la Chapelle du Mont-Saint Michel de Brasparts et se propage vers le Nord, l'Ouest et l'Est" a indiqué la sous-préfète de Châteaulin, Claire Maynadier, en début de journée ce mardi. Un canadair est venu prêter main forte aux pompiers déjà déployés sur place.

A ce stade, aucune victime ou même blessé n'est à déplorer depuis le début de l'incendie dans les Monts d'Arrée, dans le Finistère. Les dégâts ne concernent que la végétation actuellement en proie aux flammes. Près de 1500 hectares ont déjà été détruits.

Carte de l'incendie dans les Monts d'Arrée

L'incendie qui frappe les Monts d'Arrée depuis lundi 18 juillet 2022 s'est donc déclenché sur la commune de Brasparts, dans le Finistère, située à 50km à l'est de Brest, au coeur du parc régional d'Armorique. Le feu (en rouge sur la carte) continue de se déplacer en raison des rafales de vent attendues au cours de la journée de ce mardi.

Images de l'incendie des Monts d'Arrée

En Bretagne, les flammes se propagent également très vite à travers la végétation. Plusieurs images permettent de se rendre compte, déjà, de l'ampleur de l'incendie, mais aussi des dégâts qu'il provoque.

Quelle est l'origine de l'incendie dans les Monts d'Arrée ?

Pourquoi un incendie s'est-il à son tour déclaré en Bretagne ? Avec la période de fortes chaleurs, les autorités avaient prévenu du risque très élevé des départs de feux en France, appelant à la vigilance. Est-ce une faute humaine ou non qui a déclenché l'apparition des flammes aux Monts d'Arrée ? Pour l'heure, la préfecture du Finistère indique que la cause n'est pas encore connue et aucune piste ne semble être privilégiée à ce stade.