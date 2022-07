Incendie en Bretagne : aux monts d'Arrée, le feu sous contrôle, en passe d'être éteint

INCENDIE FINISTERE. L'incendie sur les monts d'Arrée, en Bretagne, est en passe d'être circonscrit. Le feu qui s'est déclaré à Brasparts (Finistère), est totalement sous contrôle.

[Mise à jour le 21 juillet à 16h21] Bonne nouvelle pour les monts d'Arrée ! La préfecture du Finistère annonce, ce jeudi 21 juillet 2022, que l'incendie qui s'est déclaré à Brasparts est "maîtrisé". Ce coin de Bretagne était en proie à un incendie depuis le lundi 18 juillet, qui a ravagé 1725 hectares de végétation. Désormais, "la situation est totalement stabilisée" indique la préfecture. Un véritablement soulagement alors que les flammes ont détruit des landes, sapinières et feuillis pendant quatre jours, épargnant miraculeusement la chapelle du mont Saint-Michel de Brasparts, pourtant entourée par le feu. Désormais, il s'agit pour les pompiers d'éteindre définitivement l'incendie, tandis que les 500 personnes évacuées préventivement ont pu rejoindre leur domicile dès mercredi soir.

La préfecture a indiqué ce jeudi que 1 725 hectares de terrain et de bois avaient brûlé, soit l'équivalent de plus de 1 600 terrains de football. L'incendie qui s'est déclaré en Bretagne, dans les Monts d'Arrée (Finistère), n'ont fait aucune victime. Aucun blessé n'est d'ailleurs également à déplorer. Environ 500 personnes avaient dû quitter leur domicile, selon le dernier décompte annoncé par la préfecture du Finistère en milieu de matinée, mardi. Il s'agissait des résidents de Botmeur, commune située au nord de Brasparts (voir la carte plus bas), ainsi que de trois hameaux alentours.

Les dégâts ne concernent que la végétation actuellement en proie aux flammes. Aucune habitation n'a été touchée par l'incendie. Plusieurs routes sont fermées, encore ce mercredi matin, à la circulation : la RD 764 de Commana à La Feuillée ; la RD 785 de Roch Tredudon à Brasparts ; la RD 11, du secteur Commana au sud de la RD764, la RD 30 et la RD 42 dans le secteur Saint-Rivoal, Saint Cadou et Botmeur.

Carte de l'incendie dans les Monts d'Arrée

L'incendie qui frappe les Monts d'Arrée depuis lundi 18 juillet 2022 s'est donc déclenché sur la commune de Brasparts, dans le Finistère, située à 50km à l'est de Brest, au coeur du parc régional d'Armorique. Le feu (en rouge sur la carte) s'était déplacé en raison des rafales de vent.

Images de l'incendie en Bretagne

En Bretagne, les flammes se sont propagées, aussi, à travers la végétation. Plusieurs images permettent de se rendre compte, de l'ampleur de l'incendie, mais aussi des dégâts qu'il provoque, diffusées notamment par des journalistes locaux des quotidiens Ouest-France et du Télégramme.

Quelle est l'origine de l'incendie dans les Monts d'Arrée ?

Le parquet de Quimper s'est saisi du sujet en ouvrant une enquête ce mercredi 20 juillet. Concernant le feu de Brasparts, "l'origine volontaire des faits n'étant pas certaine, l'enquête en cours est ouverte sur "des chefs de délit de destruction involontaire par incendie pouvant créer un dommage irréversible à l'environnement", a précisé la procureure de Quimper, Carine Halley. Une deuxième enquête, cette fois pour "destruction volontaire par incendie" a également été ouverte sur les origines du feu sur le site de Brennilis qui a "de manière certaine une origine humaine". Le caractère criminel de cet incendie est "manifeste en raison du constat de deux départs de feu distants de 30 mètres". Le parquet précise également qu"''aucun lien n'est à ce jour établi entre les deux sinistres" qui ont touché le Finistère.