DIRECT. Procès de l'attentat de Nice : les accusés se défaussent

ATTENTAT DE NICE. Alors que le troisième jour du procès de l'attentat de Nice doit débuter ce mercredi 7 septembre 2022, la journée de mardi a été marquée par les propos de certains accusés, qui ont tenté de prendre leurs distances avec le terroriste.

09:47 - Au programme aujourd'hui Pour ce troisième jour du procès de l'attentat de Nice, l'audience va reprendre avec, au programme aujourd'hui, le contexte général et l'enquête. Les enquêteurs des services antiterroristes auront notamment la parole.

08:42 - Les accusés nient avoir eu connaissance du projet Ils ont affirmé n'avoir "rien vu venir", "ne rien avoir su", n'ont "jamais voulu s'associer dans aucun projet"... Mardi, tout au long de leurs prises de parole, les accusés ont tous tenté de prendre leurs distances avec le terroriste auteur de l'attentat du 14 juillet 2016, alors qu'ils ont, selon l'enquête, contribué de près ou de loin à l'organisation de cette macabre entreprise. Des regrets, des condoléances... Voilà ce qui est également sorti de la bouche des accusés qui ne pourront plus s'exprimer jusqu'au mois de novembre et le début de leurs interrogatoires. Voir les images Retour en images sur le chaos de l'attentat de Nice 08:20 - Reprise de l'audience à 9h30 Suspendue en fin d'après-midi mardi, l'audience reprendra ce mercredi à 9h30 à la Cour d'assises spéciale de Paris. 08:06 - Bonjour à tous ! Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur Linternaute.com pour suivre en direct cette troisième journée de l'historique procès de l'attentat de Nice, perpétré le 14 juillet 2016 sur la Promenade des Anglais. 06/09/22 - 23:35 - Des parties civiles ont quitté la salle [FIN DU DIRECT] - Après la longue prise de parole de Mohamed Graieb, des parties civiles auraient quitté la salle d'audience, rapporte Stéphanie Gasiglia, journaliste à Nice matin. L'audience a ensuite été suspendu et reprendra ce mercredi 6 septembre 2022 à 9h30. 06/09/22 - 22:50 - La longue prise de parole de Mohamed Ghraieb Mohamed Ghraieb est le dernier des accusés à s'être avancé à la barre. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que ce dernier avait des choses à dire : "Je n'ai rien à voir avec ce qu'il s'est passé. Je suis étranger des faits. Je n'avais aucune connaissance." Et d'expliquer : "J'ai compris qu'il m'a piégé, mis dans cet engrenage. Je travaille, j'avais une vie tranquille, j'étais marié, je fais de l'associatif et je me trouve dans une situation très difficile. Ce qu'il s'est passé, je l'ai condamné et je le condamne, c'est grave." Ensuite, l'accusé a tenu à présenter ses condoléances aux familles des victimes : "Je présente mes sincères condoléances aux parties civiles, je sais ce que c'est le chagrin, j'ai perdu mon père il n'y a pas longtemps. J'espère qu'ils trouveront la vérité. Je n'ai jamais pensé un jour me retrouver un jour dans un engrenage pareil." Mohamed Ghraieb a également détaillé ce qu'il a fait le soir de l'attentat de Nice : "La nuit du 14 juillet j'étais avec les blessés dans l'hôtel, je l'ai fait de tout mon cœur. Le terrorisme et la violence ce n'est pas moi, jamais de la vie. Le 15 juillet quand j'ai entendu à la télé parler de lui, j'ai été spontanément au commissariat." L'accusé n'a pas eu de mot tendre envers le terroriste, condamnant sans détours son acte : "Ce n'est pas un homme, c'est une ordure qui a fait ça. Je veux prouver mon innocence, c'est mon objectif. Pour moi, pour mon père décédé. Jamais de la vie, je n'étais au courant de quelque chose. Il n'avait rien laissé paraître." Pour conclure, il a clamé son innocence : "C'est très important pour moi que les parties civiles fassent la part des choses. Je ne suis pas un voyou monsieur le juge. Je n'ai jamais fait de garde à vue, de prison, je viens d'une famille d'enseignants. Chez moi, c'est l'éducation, c'est le travail." 06/09/22 - 22:05 - Le cinquième accusé a pris la parole Maksim Celaj comparait libre. S'il reconnaît avoir transporté l'arme, il affirme ne pas avoir eu connaissance des intentions du terroriste de Nice : "Je reconnais ma grande erreur d'avoir transporté l'arme. Je ne me rendais pas compte des intentions de celui qui a voulu acheter cette arme. [...] Je n'ai jamais été au courant de ses intentions terroristes." Selon la journaliste de France inter Charlotte Piret présente sur place, le président aurait indiqué à l'accusé : "Ce n'est pas ce qui vous est reproché. C'est une association de malfaiteurs en lien avec un trafic d'armes, pas une association de malfaiteurs terroriste."

Le lundi 5 septembre 2022, soit un peu plus de six ans après les faits, c'est à cette date que s'est ouvert le procès de l'attentat de Nice. Une procédure qui était très attendue et qui dure jusqu'au 16 décembre. Tout au long du procès les audiences n'ont lieu que du mardi au vendredi.

Sur les trois mois de procès, cinq semaines sont consacrées aux témoignages des parties civiles, des proches de victimes ou des rescapés de l'attaque terroriste. Durant ces semaines des enfants doivent prendre la parole selon Hager Ben Aouissi, mère de famille victime de l'attentat et fondatrice de l'association "Une voie des enfants", invitée sur BFM Nice Côte d'Azur le 30 août. Les enfants n'ont pas besoin de se rendre aux assises de Paris et peuvent témoigner depuis "une salle de retransmission du tribunal judiciaire de Nice". Leurs récits sont diffusés lors des audiences. Pour aider les enfants mais aussi toutes les victimes ou parties civiles, un accompagnement spécifique est proposé grâce à la présence d'associations et de psychologues entre autres. Quant aux accusés, ils sont interrogés à partir du mois de novembre.

C'est bien loin de Nice, ville meurtrie par l'attaque terroriste du 14 juillet 2016, que justice doit être faite sur ce drame. Le procès de l'attentat du 14-Juillet se déroule à Paris, dans la salle des pas perdus du palais de justice de l'île de la Cité aménagée pour être la cour d'assises spéciale de Paris. Cette salle d'audience d'une capacité de 500 personnes a déjà accueilli un autre procès historique, celui des attentats du 13-Novembre. Quatorze autres salles où sont retransmis les débats permettront d'accueillir plus de monde notamment les victimes, leur famille et les parties civiles qui font ou feront le déplacement. Avec ces locaux, plus de 2 000 personnes peuvent être accueillies et assister aux audiences. Une capacité importante mais nécessaire face au 865 personnes et associations qui se sont portées parties civiles et aux plus de 2 500 victimes du drame qui a fait 86 morts et plus de 400 blessés.

Toutes les victimes et parties civiles ne font pas le voyage pour se rendre à Paris et participer aux audiences du procès de l'attentat de Nice. Celles-ci peuvent toutefois suivre en direct les témoignages grâce à la retransmission des audiences et des débats dans une "salle dédiée" assurait le ministre de la Justice, Eric Dupond-Moretti le 14 juillet 2022, journée de commémoration du drame et d'hommage aux victimes, auprès de Nice-Matin.

L'intégralité du procès peut être suivie par les parties civiles qui en font la demande sur une webradio sécurisée. Le dispositif a été mis en place pour la première fois lors du procès des attentats du 13-Novembre mais cette fois la retransmission "est [également] accessible depuis l'étranger" et assurée avec une traduction. Un détail qui a toute son importance pour cette affaire dans laquelle les 86 personnes décédées étaient de 19 nationalités différentes.

Ils sont huit accusés à être renvoyés devant la cour d'assises spéciale de Paris mais l'auteur de l'attaque terroriste lui est absent. Mohamed Lahouaiej-Bouhlel, un Tunisien de 31 ans et le conducteur du camion et responsable de l'attaque terroriste, a été abattu par les forces de l'ordre le soir de l'attentat du 14 juillet 2016. Reste que l'enquête a permis d'identifier huit personnes ayant eu un rôle dans la préparation de l'attaque. Il s'agit de sept hommes et d'une femme, tous membres de l'entourage du tueur ou intermédiaires impliqués dans le trafic d'armes auprès duquel Mohamed Lahouaiej-Bouhlel s'est fourni.

Sur ces huit personnes, trois comparaissent pour "association de malfaiteurs terroriste criminelle" : Chokri Chafroud, Ramzi Arefa et Mohamed Ghraieb. Ils étaient d'abord poursuivis pour "complicité" mais l'enquête n'a pas permis de prouver qu'ils étaient au courant de l'attaque terroriste et le chef d'accusation n'a finalement pas été retenu. Ils restent toutefois soupçonnés d'avoir "apporté leur concours à la préparation de ce passage à l'acte criminel" alors qu'ils étaient "pleinement conscients" de l'adhésion de l'assaillant" à l'idéologie du djihad armé". Les deux premiers assistent au procès de l'attentat de Nice depuis le box des accusés en compagnie d'un troisième homme Artan Henaj qui lui est détenu car condamné dans une autre affaire. Ramzi Arefa est le seul accusé à encourir la réclusion criminelle à perpétuité car en état de récidive après une condamnation dans une autre affaire sans lien avec le terrorisme. Chokri Chafroud lui risque vingt de réclusion criminelle.

Les cinq autres accusés, Artan Henaj, Enkeledja Zace, Maksim Celaj, Endri Elezi et Brahim Tritrou sont jugés pour des infractions de droit commun et principalement suspectés de faire parti d'un réseau de trafic d'armes et d'avoir fourni des armes à Mohamed Lahouaiej-Bouhlel. Brahim Tritou, en fuite depuis le 9 juillet 2020 en Tunisie et a priori détenu dans le pays, n'est pas présent au procès

L'attentat de Nice est encore dans les esprits de toutes les personnes présentes lors de l'assaut ou témoins du drame. L'attaque a duré une vingtaine de minutes. Il est aux alentours de 22h40, le 14 juillet 2016, quand un camion blanc de 19 tonnes roule à toute vitesse sur la promenade des Anglais où plus de 30 000 personnes sont agglutinées et attendent le feu d'artifice. Mohamed Lahouaiej-Bouhlel, un Tunisien de 31 ans seul à bord du véhicule, est le conducteur. Venant du quartier Magnan, l'homme fonce sur deux kilomètres et entre dans la zone rendue exceptionnellement piétonne pour le feu d'artifice de la Fête nationale. Arrivé devant l'hôtel Negresco, le conducteur ouvre le feu à plusieurs reprises sur les policiers et poursuit sa route sur 300 mètres avant que son véhicule soit immobilisé par les forces de l'ordre devant le Palais de la Méditerranée. Mohamed Lahouaiej-Bouhlel qui s'extirpe du camion refuse de répondre aux sommations des policiers et est abattu par deux brigadiers vers 23h.

C'est pendant sa course folle et à visée meurtrière que Mohamed Lahouaiej-Bouhlel fait 86 morts et plus de 400 blessés. Les forces de l'ordre présentes pour la sécurité de l'événement reçoivent rapidement des renforts dans les minutes qui suivent l'attaque. Vers 23h20, alors que le terroriste est neutralisé, un périmètre de sécurité est mis en place près de la place Masséna. Plusieurs établissements sont réquisitionnés pour prendre en charge les victimes : le High Club se transforme en hôpital de campagne et le Centre universitaire de la Méditerranée en cellule psychologique.

Dans la foule comme aux abords de la promenade des Anglais, les badauds sont secoués et terrorisés par la scène. Certains rapportent des éléments sur la volonté apparente du conducteur de tuer et sur sa possible radicalisation, comme Pépé qui témoigne dans Nice-Matin. "On a entendu plusieurs fois Allahu akbar, trois fois", précise l'homme qui a assisté au drame depuis son balcon. "J'ai vu qu'il prenait le volant à droite, à gauche, dans tous les sens, pour viser un maximum de visite. C'était horrible, il y avait des enfants par terre, en morceaux, des femmes, des personnes âgées... Ce n'est pas évident, ni à vivre, ni à raconter", ajoute-t-il.

Seulement quelques heures après l'attentat de Nice, le 14 juillet 2016, François Hollande alors président de la République avait jugé que "le caractère terroriste [de l'attaque] ne peut être nié". Survenu quelques mois après les attentats du 13 novembre 2015, l'attaque menée sur la promenade des Anglais avait rapidement été rattachée au terrorisme. Hypothèse renforcée par la revendication de l'attentat par l'Etat islamique (EI) sur les ondes de sa radio Al-Bayan deux jours plus tard. L'EI avait qualifié Mohamed Lahouaiej-Bouhlel de "soldat [menant] l'opération en réponse aux appels à viser les ressortissants des pays de la coalition".

Le parquet de Paris doté d'une compétence nationale pour le terrorisme avait été saisi de l'affaire et avait confié les investigations aux enquêteurs de la Direction centrale de la police judiciaire (DCPJ) et de la Direction générale de la sécurité intérieure (DGSI). Les premiers éléments n'avaient pas permis d'établir de lien entre le tueur et un groupe terroriste mais avaient trouvé des preuves de la radicalisation du trentenaire, notamment par la présence de photos d'actions et du drapeau de l'EI sur son ordinateur personnel. Les recherches avaient également retrouvé le trace de contacts entre Mohamed Lahouaiej-Bouhlel et des personnalités connues de la DGSI comme des islamistes radicaux selon le Telegraph. L'auteur de l'attaque, lui, n'était pas connu des services de renseignement français ni tunisien avant l'attaque de 2016 d'après le Guardian.

Bernard Cazeneuve, ministre de l'Intérieur en 2016, avait décrit Mohamed Lahouaiej-Bouhlelqui comme "[semblant] s'être radicalisé très rapidement" et évoqué "un attentat d'un type nouveau" commis par "des individus sensibles au message de Daech (acronyme arabe de l'Etat islamique) qui s'engagent dans des actions extrêmement violentes sans nécessairement avoir participé aux combats, sans nécessairement avoir été entraînés". Le procès de l'attentat de Nice reviendra sur le caractère terroriste de l'attaque du 14 juillet 2016 notamment via le jugement des trois principaux accusés poursuivis pour "association de malfaiteurs terroriste criminelle".