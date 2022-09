Mohamed Lahouaiej Bouhlel : qui est l'auteur de l'attentat de Nice ?

ATTENTAT DE NICE. Mohamed Lahouaiej Bouhlel est le terroriste à l'origine de l'attentat de Nice le 14 juillet 2016. Il a été abattu par la police quelques minutes après son attaque. Qui était-il ?

[Mis à jour le 5 septembre 2022 à 17h02] Qui est Mohamed Lahouaiej Bouhlel ? Ce nom est connu comme celui du terroriste auteur de l'attentat de Nice perpétré le 14 juillet 2016. L'homme est mort dans les minutes qui ont suivi son attaque terroriste, abattu par deux policiers. Les témoignages de ses proches, les récits de l'attaque et l'enquête judiciaire ont permis de dresser le portrait de l'assaillant de Nice et de décrire un homme particulièrement violent, qui s'était radicalisé quelques mois avant l'attentat et donc avant sa mort. Le tueur souffrait aussi de troubles psychiatriques selon son père. En 2022, six ans après son assaut sur la Promenade des Anglais, Mohamed Lahouaiej Bouhlel, est le grand absent du procès de l'attentat de Nice. Pourtant les audiences vont mettre un point d'honneur à scruter la personnalité de l'homme et à détailler son plan et l'organisation de son attaque.

Qui est Mohamed Lahouaiej Bouhlel, l'auteur de l'attentat de Nice ?

L'identité de l'auteur de l'attentat de Nice avait rapidement été confirmée par les forces de l'ordre et Mohamed Lahouaiej Bouhlel avait été reconnu comme le terroriste. Ses papiers d'identité se trouvaient dans le véhicule qui fonçait dans la foule faisant des centaines de blessés et 86 morts sur son passage. Le terroriste était un Tunisien né à Msaken (Sousse) et qui s'était installé à Nice en 2006. Père de trois enfants et marié, il était en instance de divorce et connaissait des problèmes de couple notamment à cause de violences conjugales dénoncées par sa femme. Mohamed Lahouaiej Bouhlel était d'un caractère violent et avait été condamné en 2016 à six mois de prison avec sursis pour "violences volontaires avec arme". En revanche, l'homme n'était pas connu des services de renseignements et ne figurait pas dans le fichier des personnes fichées S pour radicalisation. Auprès des enquêteurs, le terroriste avait été décrit violent, obsédé par le sexe, paranoïaque et sous suivi psychiatrique par sa famille, son ex-femme avait même parlé de "monstre" mais apparaissait comme un homme "solitaire" et "silencieux" auprès de ses voisins.

"Attentat de Nice : le portrait du tueur"

Mohamed Lahouaiej Bouhlel s'était-il radicalisé ?

Mohamed Lahouaiej Bouhlel n'était pas un homme religieux, ne se rendait jamais à la mosquée et son comportement était contraire aux préceptes de l'islam. Son ex-femme avait indiqué aux enquêteurs que l'homme "[mangeait] du porc, [buvait] de l'alcool" et était un "dragueur maladif", "très lourd avec les femmes, pervers", ajoutant : "Je ne l'ai jamais vu prier". Mais quelques mois avant l'attentat, l'homme avait complétement revu sa conduite et fréquentait les mosquées, lisait très régulièrement le Coran et s'était engouffré dans une idéologie plutôt radicale en témoignent ses "critiques à l'égard des tenues vestimentaires portées par ses amis ou du fait qu'ils écoutent de la musique" ou l'adoption "d'une attitude distante à l'égard des femmes" relevées par les juges.

Ce n'est qu'après quelques jours que l'enquête révélait les signes de la radicalisation de Mohamed Lahouaiej Bouhlel. L'homme conservait des photos et des vidéos à caractère terroriste, parfois d'allégeance à Daesh comme une photo du premier chef d'Aqmi, la branche d'al-Qaïda au Maghreb Islamique, ou de Salah Abdeslam, le terroriste du 13-Novembre. Les historiques de recherches de l'auteur de l'attentat de Nice montraient aussi de récentes recherches sur des attaques terroristes notamment des assauts impliquant des accidents de la route.

Reste que le tueur de l'attentat de Nice semblait s'être radicalisé de manière autonome. Aucune trace de contact entre Mohamed Lahouaiej Bouhlel et l'Etat islamique n'avait été trouvée. Cela laisse penser que malgré la revendication de l'attentat par Daesh le 18 juillet 2016, l'assaut est une initiative isolée.

Mohamed Lahouaiej Bouhlel avait-il des complices sur l'attentat de Nice ?

L'auteur de l'attentat de Nice était seul dans son véhicule au moment de l'assaut et les conclusions de l'enquête semblent indiquer que Mohamed Lahouaiej Bouhlel a préparé tout seul son attaque terroriste sur la Promenade des Anglais. D'ailleurs, aucun des huit accusés au procès de l'attentat de Nice n'est considéré comme complice. Deux hommes, Ramzi Arefa et Chokri Chafroud ont failli être visés par ce chef d'accusation mais les investigations n'ont pas permis de prouver que les hommes avaient connaissance du projet terroriste. En revanche il est certain qu'ils étaient au courant de la radicalisation du tueur puisque très proches de lui. Cette proximité leur vaut d'être jugés pour association de malfaiteurs terroriste criminelle à défaut de complicité.

En ce qui concerne les autres accusés, la complicité n'a jamais été envisagée puisqu'aucun ne connaissait directement Mohamed Lahouaiej Bouhlel. Ils sont simplement accusés d'avoir aidé le terroriste à différents niveaux notamment et lui fournissant des armes sans avoir connaissance de leur utilisation. Reste que selon la défense de Me Adélaïde Jacquin, l'avocate d'un des principaux accusés, le terroriste avait volontairement cherché à créer des liens pour incriminer les accusés alors qu'il était le seul coupable. "Il a voulu entraîner d'autres dans sa participation aux faits. Cette façon qu'il a d'utiliser le téléphone des uns pour appeler les autres pour essayer de créer cette toile d'araignée de l'association de malfaiteurs : pour moi c'est en effet le résultat d'une démarche intentionnelle de les impliquer tous les trois ensemble, alors que les trois principaux accusés ne se connaissent pas", a-t-elle déclaré à Franceinfo.

Au contraire pour certaines parties civiles, les accusés ont une part de responsabilité dans l'attentat de Nice même si Mohamed Lahouaiej Bouhlel reste le seul auteur des faits. "Le terroriste est décédé mais s'ils sont dans le box, ce n'est pas par hasard non plus", a ainsi estimé Me Virginie Leroy avocate de l'association Promenade des Anges.