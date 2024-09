Bernard Cazeneuve : Matignon, jeunesse, famille et épouse... Biographie express

Bernard Cazeneuve fait partie des favoris pour remplacer Gabriel Attal au poste de Premier ministre. Retour sur son parcours politique, depuis ses débuts en tant que juriste.

Le nom de Bernard Cazeneuve a été prononcé tout l'été comme l'un des favoris pour intégrer Matignon. S'il apparaît comme le profil expérimenté, ouvert au consensus et qui pourrait arriver à rassembler la gauche et la droite, rien ne permet d'affirmer qu'il prendra la place de Gabriel Attal dans les prochains jours. D'autres candidats sont en lice, notamment Xavier Bertrand, le président de la région Hauts-de-France. À moins qu'Emmanuel Macron ne surprenne tout le monde en nommant Thierry Beaudet à Matignon. Selon les informations de L'Opinion, l'actuel président du Cese ( Conseil économique, social et environnemental) pourrait être nommé comme Premier ministre. Il aurait même donné son accord au chef de l'Etat jeudi dernier, selon le quotidien. "Il va me falloir des amis fidèles" glissait l'intéressé à un de ses amis.

Avocat, issu d'une famille de gauche

Bernard Cazeneuve grandi dans une famille socialiste. Il est le fils de pieds-noirs d'Algérie. Son père, Gérard Cazeneuve, était instituteur dans le quartier de Châteauneuf, dans la commune d'El Biar, près d'Alger. La famille Cazeneuve fait son retour en France lors des " événements " en Algérie et s'installe dans l'Oise où est né Bernard Cazeneuve. Son père était responsable du PS dans l'Oise. Suivant ses traces, son engagement en politique commence lors de ses études à l'Institut d'études politiques de Bordeaux. Il dirige la fédération du mouvement des jeunes radicaux de gauche de Gironde, puis devient membre du bureau national du Mouvement des radicaux de gauche (MRG) en 1985, avant de rejoindre le PS en 1987.

Avant de dédier sa vie à la politique, il entame une carrière de juriste à la Banque populaire. Une carrière dans le secteur des affaires qu'il retrouvera en 2017, après avoir démissionné suite à l'élection d'Emmanuel Macron, en réintégrant le cabinet d'avocats d'affaires August Debouzy à Paris en qualité d'avocat associé, qui s'occupe notamment de Microsoft, Dassault, Nike, Orange et de la SNCF, comme le rappelle TF1 info.

Maire de Cherbourg-Octeville

Après un début de carrière en tant que juriste, Bernard Cazeneuve devient conseiller technique au cabinet de Thierry de Beaucé, secrétaire d'Etat chargé des Relations culturelles internationales en 1991, puis chef de cabinet d'Alain Vivien, secrétaire d'Etat chargé des Affaires étrangères en 1992. C'est en 1994 qu'il est parachuté dans le canton de Cherbourg-Sud-Ouest pour tenter de rallier les différents courants socialistes locaux. Il fait campagne en faveur du Grand Cherbourg, censé faire fusionner six communes de l'agglomération. Un référendum aboutit à la réunion de Cherbourg et Octeville. En 2001, il devient maire de la ville.

En 2007, il est élu comme député de la 5e circonscription de la Manche, face au député sortant de l'UMP, Jean Lemière. Il mène ensuite une liste d'union de la gauche en 2008 qui remportera les élections municipales à Cherbourg-Octeville. Il sera réélu maire. Trois ans plus tard, en 2011, il est désigné comme l'un des quatre porte-parole de François Hollande pour la présidentielle de 2012. Il gagne alors en visibilité dans les médias.

Quatre fois ministre sous François Hollande

Dès 2012, il est nommé comme ministre délégué aux Affaires européennes, auprès de Laurent Fabius, après la victoire de François Hollande. En 2013, Bernard Cazeneuve est nommé ministre délégué au Budget après la démission de Jérôme Cahuzac, accusé de fraude fiscale. Il est ensuite désigné ministre de l'Intérieur, une fonction occupée de 2014 à 2016, sous les gouvernements Valls I et II. Il y est confronté à la série d'attentats islamistes qui ont secoué la France. D'abord avec l'attaque contre Charlie Hebdo, le 7 janvier, par les frères Kouachi, puis la fusillade à Montrouge par Amedy Coulibaly, et la fuite des deux frères. Il est aux commandes lors des deux prises d'otages du 9 janvier : à l'Hyper Cacher de la porte de Vincennes (Coulibaly) et de l'imprimerie à Dammartin-en-Goële (Kouachi). C'est aussi à lui de diriger les forces de l'ordre lors des attentats du 13 novembre, au Stade de France, au Bataclan et sur les terrasses des Xᵉ et XIᵉ arrondissements de Paris.

Il est nommé Premier ministre de François Hollande après la démission de Manuel Valls. Celui-ci a souhaité quitter le gouvernement pour se présenter à la primaire citoyenne pour l'élection présidentielle de 2017. Il reste à Matignon du 6 décembre 2016 au 15 mai 2017, battant le record du plus bref passage à Matignon, détenu avant lui par Édith Cresson.

Il claque la porte du PS et fonde son propre parti : La Convention

Le 4 mai 2022, Bernard Cazeneuve annonce quitter le Parti socialiste (PS) après l'accord conclu entre le parti et LFI avant les élections législatives de juin. "Les dirigeants du parti ont perdu leur boussole" avait-il déclaré dans La Manche libre. Il publie par la suite un manifeste "pour une gauche sociale-démocrate, républicaine, humaniste et écologique", aux antipodes de que serait la nouvelle Nupes, dans laquelle figure pourtant le PS. Il justifiait également son départ en affirmant avoir "quitté le Parti socialiste en désaccord avec l'alliance passée avec le parti de Jean-Luc Mélenchon".

Bernard Cazeneuve crée par la suite son propre mouvement politique, La Convention, assurant qu'il s'agit de "la gauche de gouvernement qui change la vie que vous cherchez à faire revivre". Particulièrement critique envers LFI, il pourrait incarner un Premier ministre de gauche, comme l'ont appelé les Français aux législatives, mais sans les insoumis, comme souhaité par une majorité de l'Assemblée.

Une épouse discrète, décédée en juin 2024

Il se marie en 1995, à 32 ans, avec Véronique Beau. Directrice de maison d'édition pour enfants, ils ont ensemble deux enfants : Nathan et Mona. Le premier a étudié à l'École normale supérieure et à l'École d'affaires publiques de Sciences Po, deux écoles prestigieuses. Il est agrégé de philosophie et a fait une thèse sur " l'état social et la théorie de la souveraineté ". Il crée la revue Germinal en 2020, qui a pour but d'être "l'équivalent pour la gauche de la revue Commentaire du début des années 80", selon Gala. Mona a obtenu son bachelor de théâtre en Angleterre et est diplômée de l'ESRA en réalisation et scénario. Elle est aujourd'hui coordinatrice d'acquisitions internationales chez Fédération Studios.

Le couple Cazeneuve divorce en 2012, après trois ans de séparation, mais se retrouve en 2015. Ils se remarient même en août de la même année. Le dimanche 2 juin 2024, l'épouse de l'ancien Premier ministre meurt des suites d'une longue maladie, comme indiqué par La Presse de la Manche. Véronique Cazenave était diplômée d'une maîtrise de littératures comparées à Paris IV. Le sénateur socialiste de la Manche Sébastien Fagnen, proche de Bernard Cazenave évoquait lors de son décès une "triste nouvelle. Madame Cazenave était une femme discrète, éprise de littérature".