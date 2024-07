François Hollande : de nouveau député et bientôt ministre ?

Elu député de Corrèze douze ans après avoir quitté l'Assemblée nationale, François Hollande espère-t-il jouer un rôle de premier plan au sein du Nouveau Front populaire, voire au sein d'un gouvernement de gauche ou de coalition ?

Il est de retour à l'Assemblée nationale. François Hollande a été élu député dans la 1ère circonscription de Corrèze à l'issue des élections législatives du dimanche 7 juillet 2024. L'ancien président de la République retrouve donc les bancs de l'hémicycle douze ans après la fin de son dernier mandat de député. Fidèle au parti socialiste, François Hollande siègera dans ce groupe au sein du grand bloc du Nouveau Front populaire.

Après la victoire de la gauche aux législatives qui a accordé le plus grand nombre de députés au NFP, sans toutefois garantir une majorité absolue, l'union de la gauche vise le gouvernement. "Il doit y avoir un avant et un après 7 juillet. Dans les prochains jours, c'est le rôle du Nouveau Front populaire de refonder un projet collectif pour notre pays et fédérer une majorité de Français" a déclaré le patron du Parti socialiste après les législatives, se joignant à ses camarades du NFP, comme la secrétaire nationale des Ecologistes Marine Tondelier qui, plus explicitement, a lancé : "Nous avons gagné et maintenant, nous allons gouverner". Mais pour gouverner, il faut déjà qu'un Premier ministre soit nommé. La gauche appelle le président de la République, seul à même de nommer le chef du gouvernement, à respecter le verdict des urnes et à nommer une personnalité issue de la gauche, conformément à la majorité en place à l'Assemblée nationale, en tout cas avant une possible coalition.

François Hollande candidat pour être Premier ministre ou pas ?

Plusieurs personnes ont manifesté leur intérêt pour Matignon, mais François Hollande a un avis sur ces candidaturess : il faut qu'il y ait "une consultation pour ce choix". Le socialiste a également un avis tranché sur qui ne peut pas prétendre à Matignon et c'est selon lui le cas de Jean-Luc Mélenchon, lequel s'est plusieurs fois dit prêt à occuper le poste. Mais François Hollande aurait-il lui même des vues sur la fonction de Premier ministre ? Officiellement, il a infirmé être candidat à la succession de Gabriel Attal.

"Pour être dans un gouvernement, faut-il encore être candidat pour le diriger. Je ne le suis pas" a déclaré François Hollande au micro de BFMTV après la victoire du NFP aux législatives. S'il dit ne pas avoir de vue sur Matignon, le socialiste ne renonce pas à jouer un rôle de premier plan au sein de l'union de la gauche et de son possible gouvernement. Il estime au contraire pouvoir "apporter [son] expérience, mais c'est une affaire qu'il [aura] à régler à l'Assemblée et dans [son] propre parti". Des rumeurs disent que François Hollande pourrait vouloir s'installer à la présidence de l'Assemblée nationale qu'il a fréquenté pendant 18 ans (de 1988 à 1993 et de 1997 à 2012). François Hollande a effectivement insisté sur l'importance du retour du pouvoir au sein de l'hémicycle "qui va prendre son autonomie" et "va reprendre le pouvoir législatif".

Et pour être ministre des Affaires étrangères ?

Une autre hypothèse avancée est celle qui prête à François Hollande l'ambition d'être nommé ministre des Affaires étrangères. Au moment de se déclarer hors course pour Matignon, le socialiste a précisé sur BFMTV pouvoir "être utile" en matière de "politique étrangère". Un message subliminal ?

Le quai d'Orsay semble être un portefeuille idéal pour François Hollande. Il s'agit d'un ministère de premier plan qui échappe un peu à la tutelle de Matignon au profit de liens directs avec l'Elysée. Du fait de son expérience politique, le socialiste pourrait vouloir éviter d'être relégué à un poste mineur ou de se trouver sous les directives d'un Premier ministre jeune ou moins expérimenté. Etre ministre des Affaires étrangères offre aussi du prestige et inversement placé un ancien chef d'Etat à ce poste pourrait être perçu comme gage de qualité. Durant son mandat, François Hollande a effectivement entretenu des rapports avec l'Allemagne et plus largement l'Union européenne, les Etats-Unis ou encore le Moyen-Orient pour la gestion du conflit syrien. Mais depuis les relations et les orientations de ces acteurs politiques et économiques ont évolué. Reste qu'en tant que ministre des Affaires étrangères, François Hollande resterait le représentant d'Emmanuel Macron, mais les deux hommes politiques partagent la même ligne sur les grands points de la politique internationale et pourraient trouver des accords sur plusieurs sujets.

Quel résultat pour François Hollande aux législatives ?

François Hollande a été élu avec 43,1% des voix au second tour élections législatives anticipées de 2024 dans la 1ère circonscription de Corrèze, arrivant devant la candidate du Rassemblement national Maïtey Pouget et le député sortant issus des Républicains Francis Dubois. François Hollande a pu tirer profit de la triangulaire qui avantage le plus souvent les candidats sortis vainqueurs du premier tour. En l'absence de désistement, tous les électorats sont restés fidèles à leur vote du premier.

Avant le second tour, François Hollande a regretté le maintien du candidat de la droite arrivé en troisième position lors du premier tour, malgré l'appel à former un front républicain pour faire barrage au Rassemblement national. Il a donc lui-même appelé les électeurs à former un front républicain en votant pour lui. Selon lui, le "danger principal [...] pour le pays entier" lors de ces législatives est l'arrivée au pouvoir de l'extrême droite".