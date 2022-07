Incendie dans l'Hérault : le feu contenu près de Montpellier, carte et origine

INCENDIE HERAULT. Dans l'Hérault, l'incendie qui ravage la végétation près de Montpellier n'est pas encore totalement maîtrisé ce mercredi 27 juillet 2022. Les pompiers craignent le retour du vent.

[Mise à jour le 27 juillet à 10h01] 650 pompiers sont toujours mobilisés, ce mercredi, pour lutter contre l'incendie qui s'est déclaré dans l'Hérault, près de Montpellier. Selon les derniers éléments de la préfecture diffusés en milieu de matinée, le feu qui sévit du côté d'Aumelas est contenu, c'est-à-dire qu'actuellement, il ne progresse plus, mais son avancée pourrait reprendre dans les heures à venir. C'est donc une situation d'amélioration mais toujours de prudence dont font état les autorités, notamment en raison des rafales de vent attendues au cours de l'après-midi (autour de 50km/h) qui pourraient entraîner une reprise de l'incendie, d'autant que des points chauds perdurent.

"Le feu n'est pas encore fixé parce qu'on a encore de nombreuses lisières à traiter. On passera le feu en 'fixé' quand ces lisières seront plus calmes", a indiqué Jérôme Bonnafoux, porte-parole des pompiers de l'Hérault. "L'objectif, avant que le vent ne se lève, est de vraiment le caler (le feu, ndlr), pour qu'après on puisse entrer en action et qu'on ne soit pas embêtés quand le vent va se relever", a-t-il ajouté. En plus des moyens terrestres, les pompiers sont épaulés par trois avions bombardiers d'eau.

Depuis le début des deux incendies, mardi en début de journée, les flammes ont parcouru 8km à travers les communes de Saint-Bauzille-de-la-Sylve, Gignac et Aumelas pour finalement se rejoindre et ne former qu'un seul brasier à l'ouest de Montpellier, près d'une portion de l'autoroute A750. 800 hectares de végétation ont été détruits.

Dans l'Hérault, un incendie conséquence de deux départs de feux

L'incendie qui touche actuellement une partie de l'Hérault est la conséquence de deux départs de feux simultanés, mardi 26 juillet 2022. Les sapeurs-pompiers de l'Hérault sont intervenus au cours de la matinée sur deux départ de feux distincts d'1,5 km situés sur les communes de Saint-Bauzille-de-la-Sylve, Gignac et Aumelas, a indiqué la préfecture de l'Hérault, avant que les deux feux ne se réunissent. Ils auraient tout deux démarré entre 9h30 et 9h35.

Carte de l'incendie dans l'Hérault

Les deux incendies qui se sont initialement déclarés indépendamment sont situés à une trentaine de kilomètres à l'ouest de Montpellier, au sud d'une portion de l'autoroute A750. Ils sévissent actuellement sur le plateau d'Aumelas. Les autorités craignent une propagation du feu vers l'est, en direction de la commune de Saint-Paul-et-Valmalle.

© Firemps

Comme en Gironde ou encore en Bretagne, l'incendie dans l'Hérault n'a, fort heureusement, pas fait de dégâts humains. Aucun blessé n'est à déplorer, seule de la végétation brûle. Plus de 1000 hectares est déjà parti en fumée. Par ailleurs, aucun dégâts sur les bâtiments n'a été constaté, comme l'a indiqué le commandant des opérations de secours, le colonel Sylvain Besson. 280 habitants d'Aumelas avaient été évacués à titre préventif mardi dans la journée. Ils avaient pu regagner leur domicile au cours de la nuit.

Quelle est l'origine de l'incendie dans l'Hérault ?

A ce stade, aucun élément sur l'origine de l'incendie qui sévit dans l'Hérault n'est connu. Cependant, une enquête judiciaire a été ouverte par le parquet de Montpellier pour "incendie volontaire". Les maires des communes touchées abondent en ce sens. Grégory Bro, maire de Saint-Bauzille-de-la-Sylve, confie à Midi Libre que "l'enquête le dira certainement, mais je pense que les départs de feux se tournent vers une piste criminelle", ce qu'indique également le premier édile de Gignac, Jean-François Soto : "c'est de la tristesse et de la révolte parce que clairement, c'est criminel."