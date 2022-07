Incendie en Ardèche : le feu maîtrisé et l'incendiaire en garde à vue

INCENDIE ARDECHE. Le feu en Ardèche est maitrisé depuis la nuit de jeudi à vendredi mais il n'est pas encore éteint. L'incendiaire a reconnu avoir volontairement lancé les incendies pendant sa garde à vue le 28 juillet.

[Mis à jour le 28 juillet 2022 à 9h14] Les incendies sont maitrisés en Ardèche après avoir brûlé 1 200 hectares de végétation. Le travail des sapeurs-pompiers a porté ses fruits et a permis aux habitants et aux touristes de rejoindre leur logement. Les soldats du feu doivent encore fournir quelques efforts avant de pouvoir parler de feux éteints mais le plus dur de la bataille est derrière eux. Ainsi "quelque 150 sapeurs-pompiers resteront mobilisés sur le terrain" a indiqué le commandant des opérations de secours du service départemental d'incendie et de secours (SDIS), Jean-Philippe Ladetdans, dans la nuit de jeudi à vendredi 29 juillet, comme l'a rapporté Le Monde.

Alors que les feux sont contrôlés par les pompiers, l'incendiaire responsable du départ de plusieurs feux sur les douze qui se sont déclarés a finalement "reconnu les faits qui lui sont reprochés" après les avoir contesté, a expliqué la procureure de la République de Privas. L'auteur des feux est un homme de 44 ans qui "présentait un taux d'alcool significatif lors de son interpellation" selon le parquet. Ce 29 juillet, il doit être présenté devant un juge d'instruction du tribunal judiciaire de Privas. "Des auditions plus précises vont venir dessiner le contour de sa responsabilité sur l'ensemble des départs de feu", a-t-elle précisé, dans des propos rapportés par Le Monde D'autres personnes étaient en garde à vue hier dans le cadre de l'enquête sur l'origine des feux.

Les images des incendies en Ardèche

Les incendies, qui ont progressé à grande vitesse en Ardèche, ont été capturés en images et en vidéos par les pompiers et des habitants. Les images donnent à voir des flammes et des colonnes de fumées impressionnantes.

En Ardèche, les incendies font rage entre Lussas, Lavilledieu, Saint-Sernin et Vogüé. Le dernier bilan est de 750 hectares brûlés et le brasier se poursuit... ( Thomas Lantus) pic.twitter.com/eA17bnQvSF — Météo Express (@MeteoExpress) July 27, 2022

En Ardèche, les pompiers sont parvenus à fixer l'incendie, le stoppant aux portes de Vogüé. 1200 hectares ont été détruits. Tous les habitants évacués ont pu regagner leurs domiciles ce matin. (via @Prefet07) pic.twitter.com/wT2Cmob9AC — Météo Express (@MeteoExpress) July 28, 2022

Quel est le bilan de l'incendie en Ardèche ?

En Ardèche, l'incendie a détruit 1 200 hectares depuis mercredi 27 juillet 2022. Lors des opérations, quatre pompiers ont été légèrement blessés. Aucune victime n'est à déplorer et aucune habitation n'a été détruite ou menacée par les feux. L'incendie est désormais fixé, mais les pompiers restent vigilants, assure Jean-Philippe Ladet, commandant des opérations de secours du SDIS. Vendredi "est une journée où il faudra qu'on avance beaucoup", a-t-il expliqué, redoutant des vents qui pourraient attiser le feu ce week-end. Les pompiers continuent ainsi d'éteindre "quelques petites fumerolles".

Quel est l'origine des incendies en Ardèche ?

Un homme de 44 ans est à l'origine des feux en Ardèche. Il a reconnu les faits après avoir été confronté à plusieurs témoignages. En effet, il a été interpellé au volant d'un véhicule qui avait été identifié par différentes personnes sur des lieux de départs de feu. Le parquet précise que le suspect "présentait un taux d'alcool significatif lors de son interpellation", rapporte France Bleu Ardèche. Il sera présenté devant le magistrat instructeur du tribunal judiciaire de Privas, vendredi 29 juillet 2022.