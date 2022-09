Refus d'obtempérer à Nice : une vidéo dévoilée, qui est le policier qui a tiré ?

NICE. Un homme est mort à Nice, le 7 septembre, lors d'un intervention de police pendant laquelle un policier a ouvert le feu. Il conduisait une voiture signalée volée et a refusé d'obtempérer lors du contrôle de police.

[Mis à jour le 8 septembre à 12h16] Un nouveau refus d'obtempérer a dérapé, à Nice cette fois. Le mercredi 7 septembre un policier a ouvert le feu sur le conducteur d'une voiture interpellé pour un contrôle de police. L'homme a bord du véhicule a été touché et est mort après avoir fait un arrêt cardiaque. Selon le récit des faits de la procureure de la République Maud Marty et les informations de Nice-Matin, le drame s'est produit aux alentours de 16h30 sur la voie publique. La brigade de sécurité routière a pris en chasse un véhicule dont le conducteur avait une conduite à risques et multipliait les "zigzags" sur la route. "Coincé dans le flux de la circulation", le conducteur a fait demi-tour se retrouvant nez-à-nez avec la voiture de police qu'il a percutée "à deux occasions" blessant légèrement deux policiers. C'est lors de ce face à face qu'un des policiers est sorti de son véhicule, a pointé son arme et a tiré "une seule fois" selon la procureure. La scène a été capturée par des vidéos que le journal niçois s'est procuré.

La vidéo du refus d'obtempérer à Nice

La vidéo montre que le conducteur en fuite à bord du SUV gris visible est rattrapé et fait face au véhicule de la brigade de sécurité routière. Face à la police il tente à plusieurs reprises de s'enfuir en percutant la voiture de la police mais reste bloqué. C'est lors d'un nouveau démarrage du SUV que le policier proche d'une des fenêtres du véhicule a fait feu.

La vidéo ne permet pas de distinguer ce qu'il se passe à l'intérieur de l'habitacle de la voiture grise. Après l'interpellation, les forces de l'ordre ont pu identifié le conducteur de la voiture. Il s'agissait d'un homme d'origine tunisienne et d'une trentaine d'années, installé dans la région depuis un an", selon les indications d'Anthony Borré, premier adjoint au maire de Nice à l'AFP. "Il circulait sans permis à bord d'un véhicule volé immatriculé dans le Var", a-t-il ajouté.

Qui est le policier qui a tiré ?

Le policier auteur du tir est un jeune fonctionnaire de 23 ans selon les déclarations de Laurent Martin de Frémont, la secrétaire départemental d'Unité SGP Police qui a été interrogé par BFM Nice Côte d'Azur. Le représentant syndical ajoute que le policier "a fait feu pour protéger son collègue". "La police ne tue pas, la police se défend" a également réagi le syndicat de police auprès de Nice-Matin. Laurent Martin de Frémont a enfin déclaré être inquiet pour le policier tireur qui a été emmené par les sapeurs-pompiers avec les faits. Le jeune policier aurait été placé en garde à vue dans les heures qui ont suivi les faits et serait toujours auditionné ce jeudi 8 septembre selon les informations de RTL.

Deux enquêtes ouvertes

Quelques heures seulement après le refus d'obtempérer, la procureure de la République Maud Marty a annoncé l'ouverture de deux enquêtes. L'une a été confiée à la la brigade criminelle de la Sureté départementale pour tentative d'homicide sur personne dépositaire de l'autorité publique en plus de refus d'obtempérer et recel de véhicule volé. D'après les premières informations le véhicule conduit par l'homme décédé était signalé volé. L'Inspection générale de la police nationale a été saisie de la seconde enquête et doit "déterminer dans quelles circonstances le tir est survenu". Dans le cadre de la première enquête, le passage du véhicule a été placé en garde à vue.