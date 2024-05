Du reblochon potentiellement dangereux vendu dans toute la France

Vendus les 23 et 24 mai, des demi-reblochons de la marque Pochat Pointe Percée sont rappelés en magasin. En cause ? La présence de la bactérie E. coli.

Avis aux consommateurs de reblochon : votre dernier achat en date fait peut-être l'objet d'un rappel. Comme le rapporte le site du gouvernement Rappel Conso, des demi-reblochons de Savoie de la marque Pochat Pointe Percée vendus dans les supermarchés de l'enseigne Carrefour, un peu partout en France, entre le 23 et le 24 mai dernier, font l'objet d'un rappel. La présence de la bactérie E. coli a été détectée. Les consommateurs qui seraient en possession d'un ou de plusieurs fromages en question sont invités à ne surtout pas les manger et à les rapporter en magasin afin de se faire rembourser.

Il s'agit de fromages pesant 230 grammes, conditionnés sous film. Leur date de durabilité minimale court jusqu'au 14 juin 2024 et le numéro du lot en question est le 145184212. Pour les personnes qui auraient déjà consommé les produits concernés, "des diarrhées parfois sanglantes, des douleurs abdominales et des vomissements, accompagnés ou non de fièvre" peuvent être constatés. Si tel est le cas, les personnes présentant ces symptômes doivent prendre contact au plus vite avec leur médecin traitant en lui signalant bien la consommation du produit rappelé.

"Ces symptômes peuvent être suivis (5 à 8% des cas) de complications rénales sévères, principalement chez les enfants", préviennent encore les autorités sur leur site. À noter que si quinze jours après la consommation aucun symptôme n'est détecté, "il est inutile de s'inquiéter et de consulter un médecin", indique Rappel Conso. Pour toute question, un numéro gratuit est à disposition. Il s'agit du 0805805950, joignable du lundi au vendredi de 8h à 18h.