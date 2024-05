Attaque dans le métro à Lyon : ce que l'on sait du suspect au profil psychiatrique "chargé"

L'auteur de l'attaque au couteau survenue dans le métro de Lyon le dimanche 26 mai a été interpellé et placé en garde à vue. Le suspect est inconnu de la police, mais présente un profil psychiatrique "assez lourd".

Ses motivations restent encore à déterminer. L'auteur de l'attaque au couteau qui a eu lieu sur la ligne B du métro de Lyon, dans le VIIème arrondissement, le dimanche 26 mai vers 14h30, a été interpellé par la brigade anticriminalité et placé en garde à vue. Le parquet de Lyon a ouvert une enquête pour "tentative d'homicide volontaire" après l'agression qui a fait quatre blessés, dont deux graves, entre les stations Debourg et Jean Jaurès.

Le suspect, un homme âgé de 27 ans et d'origine marocaine, n'a pas exprimé de revendication après son geste et n'a pas eu de différends avec des voyageurs du métro avant de se montrer violent d'après une source citée par Franceinfo.

Acte terroriste ou geste d'un déséquilibré ?

L'attaque au couteau de Lyon n'a pas été revendiquée comme un acte terroriste par son auteur ou une autre entité pour l'heure et "il n'y a pas d'élément" permettant d'accréditer la piste d'une motivation terroriste a précisé une source policière à l'AFP. Si l'hypothèse terroriste n'est pas privilégiée, les enquêteurs n'ont pas indiqué l'avoir totalement écartée.

Le profil du suspect et auteur de l'attaque est en train d'être établi. L'homme "est inconnu des fichiers" des services de police, notamment ceux des renseignements, a fait savoir la préfecture du Rhône dans un communiqué. Mais "il a fait l'objet de plusieurs hospitalisations en raison de problèmes psychiatriques ", a précisé la préfecture dans un communiqué. La préfète Fabienne Buccio a indiqué lors d'un point presse que l'individu "a fait plusieurs passages dans plusieurs hôpitaux psychiatriques dans plusieurs régions" a aussi indiqué Fabienne Buccio. Selon elle, le suspect "ne présente pas de profil particulier si ce n'est un profil psychiatrique assez lourd".

Si l'homme est inconnu des services de police, il l'est de l'administration puisqu'il fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français (OQTF) prononcée par la préfecture de Vienne en 2022 a déclaré la préfète du Rhône qui dit ignorer les raisons de la non-exécution de l'OQTF.

Quatre victimes dont deux graves

L'attaque au couteau dans le métro de Lyon a fait quatre blessés le dimanche 26 mai. Deux personnes ont été touchées au niveau du thorax et de l'abdomen et se trouvaient en urgence absolue lors de l'intervention des secours, mais sans que leur pronostic vital soit engagé. La troisième victime a été blessée au bras et une quatrième personne a été plus légèrement blessée selon la préfecture du Rhône. De nombreux témoins de la scène, non blessés mais choqués, ont été pris en charge "par une cellule de soutien psychologique".