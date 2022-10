Grenoble (Saint-Martin d'Hères) : une jeune femme de 18 ans tuée par des policiers attaqués par arme à feu

Dans la nuit de mardi à mercredi, la police s'est confrontée à un refus d'obtempérer à Grenoble dans le quartier de Saint-Martin d'Hères. Selon France Bleu, le conducteur a ouvert le feu et la police a répliqué. La passagère a été tuée.

Que s'est-il passé à Grenoble, la nuit dernière ? Une enquête de l'IGPN, la police des polices, qui a été saisie, devrait être rapidement ouverte. Pourquoi : les forces de police ont tiré sur une voiture, qui circulait dans le quartier Saint-Martin d'Hères, cours de la Libération. Selon les informations de France Bleu Isère, les fonctionnaires de police ont fait face à un refus d'obtempérer avant que s'engage une course-poursuite. Le média, qui cite les autorités, ajoute que les agents ont été attaqués, que des coups de feu "ont été échangés" entre les deux voitures. La passagère du véhicule en fuite a été tuée, elle était âgée de 18 ans.

La police a fait savoir que le conducteur a tiré à trois reprises en direction des policiers et que celui-ci a tenté de les percuter avec son véhicule. C'est à cet instant la fusillade aurait eu lieu. L'homme qui manœuvrait la voiture a été touché par balles. Il aurait tenté de fuir à pied avant d'être interpellé. Il est blessé et a été pris en charge rapidement au CHU de Grenoble. Il est par ailleurs officiellement placé en garde à vue, a fait savoir le parquet de Grenoble. Si l'IGPN a été saisie pour éclaircir les circonstances dans lesquelles la police a tiré sur les deux jeunes gens, une autre enquête va être confiée à la police judiciaire, pour tentative de meurtre sur personnes dépositaires de l'autorité publique et refus d'obtempérer.