Dahbia B. : qui est la SDF supectée du meurtre de Lola ?

Dahbia B, est la suspecte numéro un du meurtre de la collégienne Lola, 12 ans, retrouvée dans une malle à Paris le 15 octobre. Cette jeune femme de 24 ans, de nationalité algérienne, a été placée en détention au centre pénitentiaire pour femmes de Fresnes, dans la banlieue Sud de Paris.

[Mis à jour le 19 octobre 2022 à 11h50] Le profil psychologique de Dahbia B, suspectée du meurtre de la collégienne Lola, interroge. La femme âgée de 24 ans, sans domicile fixe, a été placée en détention provisoire suit à sa mise en examen le 17 octobre 2022 pour "meurtre sur mineur de 15 ans accompagné de tortures ou actes de barbarie". Au fil de l'enquête plusieurs détails émergent permettant de préciser le profil de la suspecte.

Selon les enquêteurs, Dahbia B est de nationalité algérienne, sans travail, et sans domicile fixe. Selon BFMTV, la suspecte est arrivée en France, en 2016, de manière légale, avec un visa étudiant. Ce titre de séjour, était arrivé à terme, de ce fait la jeune femme aurait dû quitter le territoire Français depuis le 21 aout. Selon la chaîne d'informations en continu, Dahbia B. était même sous le coup d'une obligation de quitter le territoire depuis le 21 août, jour où la jeune femme a été interpellée par la police de l'air alors qu'elle souhaitait prendre un avion. Son profil psychologique inquiète également les forces de l'ordre. Selon Le Parisien, les enquêteurs ont rapidement identifié des troubles psychiatriques chez elle, mais seule une expertise pourra poser un diagnostic sur la nature d'une potentielle maladie.

Autre élément rapporté par BFMTV : la suspecte de 24 ans était bien connue des services de police et de justice, pour des faits de violences conjugales dont elle a été victime en 2018. Dans la déposition qu'elle a faite auprès des enquêteurs de police judiciaire, la mise en cause a rapidement évoqué son passé. "Moi aussi je me suis fait violer et j'ai vu mes parents mourir devant moi", a-t-elle dit à la police qui lui montrait une photo du corps de Lola, selon Europe 1. Lors d'un interrogatoire, elle a assuré avoir violé l'enfant, l'avoir brutalisé, avoir scotché son visage. L'enfant est décédée, selon les expertises médicales, d'asphyxie. Quelques heures après cette déclaration, Dahbia B. est revenue sur sa déposition, affirmant qu'elle était incapable de tuer une adolescente.

Dahbia B, instable psychologiquement ?

Selon un témoignage recueilli par BFMTV, un ancien compagnon de l'inculpée a qualifié Dahbia B, comme étant perturbée mentalement. L'homme qui a assuré avoir été son petit ami a déclaré avoir vu la ressortissante algérienne pour la dernière fois il y a une dizaine de jours. Selon lui, lors de cette dernière réunion "elle avait un peu perdu la boule" précisant qu'elle "parlait toute seule, elle parlait entre ses lèvres…" Il a ajouté qu'à la question 'qu'est ce que tu dis ?' Dahbia B répondait "rien, rien, c'est entre moi et moi". Autre élément troublant de ce témoignage, selon son son ancien compagnon l'inculpée "déraillait par rapport à la religion." Lors de leur dernière rencontre elle lui aurait même dit "je vais aller faire la croix, je vais être chrétienne, je vais aller à l'église". En lui demandait pourquoi, elle a répondu : "C'est parce que j'en ai marre, c'est bon, ma mère est morte, mon père est mort".

Quelles sont les conditions de détention de Dahbia B ?

L'inculpée a été placée en détention à la prison de Fresnes, située dans la banlieue sud de Paris. La direction de la prison de Fresnes l'a immédiatement placée à l'isolement a révélé le Parisien. Un membre du personnel de la maison d'arrêt pour femmes a témoigné auprès du média que Dahbia B, "est arrivée en pleine nuit. On l'a laissée dans une pièce quelques heures et au petit matin on l'a installée dans une cellule où elle restera seule." Elle a ensuite été reçue par la directrice de l'établissement sécurisé.

La source a dévoilé au quotidien qu'elle serait constamment surveillée, tout d'abord pour la protéger d'elle-même "en cas de tentative de suicide". L'isolement est aussi pour la protéger des autres détenues de la prison, "tout va être organisé pour qu'elle ne croise personne" a révélé le membre de la prison. La vigilance est également de mise vis-à-vis des surveillantes de l'établissement pénitentiaire. Le révélateur a en effet précisé au quotidien parisien, ces mesures préventives, "beaucoup de collègues sont aussi des mères de famille choquées par ce qu'il s'est passé". Ainsi le personnel sera "trié sur le volet" pour éviter toute attaque.