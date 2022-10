Dahbia B. : ce que l'on sait vraiment de la femme SDF suspectée du meurtre de Lola

La principale suspecte dans l'affaire Lola, une collégienne retrouvée morte dans une malle à Paris le 15 octobre, s'appelle Dahbia B. Cette jeune femme de 24 ans, algérienne, est SDF et sans travail.

Le portrait de Dahbia B, suspectée du meurtre de la jeune Lola, s'affine avec les avancées de l'enquête. Cette jeune femme de 24 ans, sans domicile fixe, a été mise en examen le 17 octobre 2022 pour "meurtre sur mineur de 15 ans accompagné de tortures ou actes de barbarie" et placée en détention provisoire. Selon les informations du Parisien et d'Europe 1, Dahbia B. a reconnu le meurtre de la collégienne, a même livré des détails sur des exactions de torture, avant de se rétracter. Elle a affirmé, dans sa première version, avoir emmené Lola dans un appartement situé dans l'immeuble où elle résidait avec ses parents, tous deux concierges, vendredi 14 octobre. Le corps de l'enfant a été retrouvé samedi, dans une malle.

Dahbia B. est une jeune femme de nationalité algérienne, sans travail, vivant dans la rue depuis plusieurs années. Selon Le Parisien, les enquêteurs ont rapidement identifié des troubles psychiatriques chez elle, mais seule une expertise pourra poser un diagnostic sur la nature d'une potentielle maladie. Selon BFMTV, la suspecte de 24 ans est arrivée en France, en 2016, de manière légale, avec un visa étudiant. Ce titre de séjour, périmé, fait de la jeune femme une immigrée en situation irrégulière. Selon la chaîne d'informations en continu, Dahbia B. était même sous le coup d'une obligation de quitter le territoire depuis le 21 août, jour où la jeune femme a été interpellée par la police de l'air alors qu'elle souhaitait prendre un avion.

Autre élément rapporté par BFMTV : la suspecte de 24 ans était bien connue des services de police et de justice, pour des faits de violences conjugales dont elle a été victime en 2018. Dans la déposition qu'elle a faite auprès des enquêteurs de police judiciaire, la mise en cause a rapidement évoqué son passé. "Moi aussi je me suis fait violer et j'ai vu mes parents mourir devant moi", a-t-elle dit à la police qui lui montrait une photo du corps de Lola, selon Europe 1. Lors d'un interrogatoire, elle a assuré avoir violé l'enfant, l'avoir brutalisé, avoir scotché son visage. L'enfant est décédée, selon les expertises médicales, d'asphyxie. Quelques heures après cette déclaration, Dahbia B. est revenue sur sa déposition, affirmant qu'elle était incapable de tuer une adolescente.