Dahbia B. : famille, religion... Les révélations de son ancien compagnon

DAHBIA B. Beaucoup de questions subsistent sur le profil de la principale suspecte dans l'affaire Lola. Après la sœur, c'est l'ancien compagnon de Dahbia B. qui a décrit les changements de comportement brutaux de la jeune femme.

Les comportements de Dahbia B. étaient en train de changer du tout au tout. C'est ce qui ressort des descriptions de la jeune femme suspectée d'être à l'origine du meurtre et des supplices sexuels et physiques infligés à Lola, la collégienne de 12 ans retrouvée morte dans une valise à Paris le 14 octobre. La jeune Algérienne de 24 ans s'est exprimée devant les enquêteurs durant ses auditions mais les témoignages de sa sœur et d'un de ses anciens compagnons ont aussi permis de mieux cerner la personnalité de la suspecte numéro un dans l'affaire Lola.

Interrogé par les journalistes de BFMTV le mardi 18 octobre, l'ancien compagnon de Dahbia B. a fait part de changements radicaux et surtout soudains dans le comportement de la jeune femme. "La dernière fois que je l'ai vue c'était il y a dix jours et c'est vrai qu'elle avait un peu perdu la boule. [...] Elle parlait toute seule, entre ses lèvres." Selon le jeune homme la suspecte ne souhaitait pas s'étendre et restait évasive lorsqu'on lui demandait d'éclaircir ses propos : "Elle disait 'rien, c'est entre moi et moi'". Les difficultés et drames familiaux de la famille, notamment la mort de ses parents, ne seraient pas étrangers à ces changements selon certaines déclarations de la mise en cause et l'analyse de son ex-compagnon qui a aussi mis certaines choses sur le dos de l'hospitalisation de la sœur de la suspecte.

Dahbia B s'est tournée vers l'évangélisme

Plus que des propos incompréhensibles c'est aussi l'attrait soudain de Dahbia B. pour la religion chrétienne qui a surpris le jeune homme. "Elle déraillait par rapport à la religion. Elle m'a dit 'Je vais aller faire la croix, je vais être chrétienne, je vais aller à l'église'", a-t-il expliqué à la chaine d'information en continu rapportant d'autres propos de la suspecte dans l'affaire Lola : "J'en ai marre ! Je ne sais plus où j'en suis, ma mère est morte, mon père est mort, je suis perdue". Parmi les différentes voies de la chrétienté, Dahbia B. aurait suivi celle de l'évangélisme selon son ami. "Elle a commencé à entrer dans l'évangélisme parce que je l'ai vue dessiner un triangle avec un œil", a-t-il décrit en mimant un dessin sur le poignet. Le jeune homme a également assuré que lors de leur rencontre la suspecte n'était pas du tout la même et dit être "tombé en 1000 morceaux" lorsqu'il a su que Dahbia B. était mêlée à l'affaire du meurtre de Lola.