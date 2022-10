Obsèques de Lola : un dernier hommage public pour l'adolescente

OBSEQUES LOLA. Dix jours après le meurtre de Lola, les obsèques de la collégienne de 12 ans se tiennent ce lundi 24 octobre 2022 dans le Pas-de-Calais. Une cérémonie publique doit précéder l'inhumation de l'adolescente réservée à la famille.

L'affaire Lola suscite encore une vive émotion dix jours après la découverte du meurtre de la collégienne de 12 ans à Paris. Depuis, des gerbes de fleurs sont déposées à l'ancien domicile de l'adolescente dans le 19ème arrondissement parisien, mais c'est dans le Pas-de-Calais, département dont sont originaires la jeune fille et sa famille, que la mobilisation est la plus forte ce lundi 24 octobre car c'est à Lillers que les obsèques de Lola ont lieu. A partir de 14h30, une cérémonie religieuse organisée à la collégiale Saint-Omer rendra un dernier hommage à la collégienne et championne de France de gymnastique. Signe que l'événement revêt une symbolique forte, c'est l'évêque d'Arras, Mgr Olivier Leborgn, qui doit assurer la messe.

La mort de Lola a secoué l'opinion publique et depuis le 14 octobre, le jeune fille est présentée comme celle qui "aurait pu être notre petite soeur" à tous. Face à cette mobilisation et cette émotion, les parents de l'adolescente ont décidé d'organiser des obsèques publiques "ouvertes à toutes celles et ceux qui souhaitent rendre un dernier hommage" à Lola. En revanche toutes les récupérations politiques sont priées de rester au pas de la porte et de ne pas venir perturber la cérémonie. Seulement deux personnalités politiques seront présentes lors des obsèques avec l'accord de la famille : le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin et la secrétaire d'Etat chargée de l'Enfance Charlotte Caubel.

Des obsèques publiques et une inhumation privée

Plusieurs centaines de personnes pourraient venir rendre un dernier hommage à Lola lors des obsèques de la jeune fille ce lundi. La collégiale Saint-Omer peut accueillir jusqu'à 500 personnes et la cérémonie sera aussi diffusée en audio à l'extérieur de la bâtisse pour permettre à tout le monde de suivre les obsèques. En revanche, après les obsèques c'est en famille que les parents de Lola diront un dernier au revoir à leur fille puisque "l'inhumation au cimetière se fera dans la plus stricte intimité" selon le communiqué publié par la famille de Lola. Si les obsèques de Lola sont ouvertes au public, les parents de Lola ont plusieurs fois répété leur appel au "respect" et à la "dignité".