Résultats du brevet 2025 : ils arrivent ! Toutes les dates de publication par académie

Découvrez les résultats du diplôme national du brevet 2025 dès le lundi 7 juillet. Dates précises, horaires, académies... Tout savoir.

Après quatre riches années, voilà désormais le moment pour les collégiens de connaître leur sort, et plus particulièrement leur résultat au diplôme national du brevet 2025 ! Un moment chargé en émotions : une grande majorité d'entre eux changera d'établissement dès la rentrée prochaine et pourrait obtenir son tout premier diplôme. Une étape loin d'être anodine.

Si le résultat du brevet n'a pas de conséquence sur le passage au lycée pour les élèves de 3e, il n'est pas sans conséquences pour autant. À la fois outil d'évaluation, levier de motivation et expérience formatrice, le brevet revêt plusieurs dimensions importantes pour les collégiens. Cela constitue une expérience préparatoire aux examens à venir, notamment le baccalauréat.

Pour rappel, e brevet des collèges a un peu changé en 2025 : les notes d'histoire-géo et d'Éducation morale et civique seront présentées de façon séparée au brevet. Par ailleurs, une mention "très bien avec félicitations" sera créée et attribuée à tous ceux qui auront 18/20 ou plus à la note générale.

Dates de publication des résultats du brevet 2025 Voici le calendrier détaillé des résultats du brevet 2025, académie par académie. Les notes sont transmis aux candidats dans les centres d'examen ou sur Internet, dans leur espace dédié, entre le 7 juillet 2025 et le 10 juillet 2025. Académie d'Aix-Marseille : 10 juillet à 10h00

Académie d'Amiens : 9 juillet 15h00

Académie de Besançon : 8 juillet à 10h00

Académie de Bordeaux : 8 juillet à 17h00

Académie de Clermont-Ferrand : 8 juillet à 14h00

Académie de Corse : 7 juillet à 17h00

Académie de Créteil : 9 juillet à 14h00

Académie de Dijon : 10 juillet à 09h30

Académie de Grenoble : 9 juillet à 17h00

Académie de Guadeloupe : 8 juillet à 21h00

Académie de Guyane : 8 juillet à 15h00

Académie de La Réunion : 7 juillet à 08h00

Académie de Lille : 8 juillet à 14h00

Académie de Limoges : 8 juillet à 14h00

Académie de Lyon : 10 juillet à 15h00

Académie de Martinique : 9 juillet à 20h00

Académie de Mayotte : 7 juillet à 08h00

Académie de Montpellier : 9 juillet à 15h00

Académie de Nancy-Metz : 9 juillet à 11h00

Académie de Nantes : 10 juillet à 15h00

Académie de Nice : 9 juillet à 17h00

Académie de Normandie : 9 juillet à 11h00

Académie d'Orléans-Tours : 8 juillet à 12h00

Académie de Paris : 9 juillet à 14h00

Académie de Poitiers : 9 juillet à 17h00

Académie de Reims : 9 juillet à 11h00

Académie de Rennes : 9 juillet à 18h00

Académie de Strasbourg : 8 juillet à 18h00

Académie de Toulouse : 9 juillet à 10h00

Académie de Versailles : 9 juillet à 14h00 Découvrez les sujets du brevet 2025 Les épreuves du diplôme national du brevet reposent sur les enseignements de l'année. Il n'y a pas de piège, que ce soit en histoire-géo, en mathématiques, en français ou en sciences : les sujets sont conçus pour évaluer les élèves sur le programme avec des objectifs pédagogiques clairs. Brevet 2025 : découvrez le sujet de sciences de ce vendredi 27 juin

Brevet 2025 : le sujet d'histoire-géo du DNB est là ! Le PDF complet et le corrigé

Brevet 2025 : le sujet de maths du DNB est là ! Le PDF complet et le corrigé

Brevet 2025 : le sujet de français et la dictée sont là avec le corrigé ! Le PDF à découvrir

Le brevet est noté sur 800 points au total, combinant un contrôle continu et des épreuves de fin d'année. Il faut au moins la moyenne pour décrocher le diplôme, soit un minimum de 400 points.

Le contrôle continu est pris en compte dans la notation, mais seulement pour 50% de la note finale pour le brevet 2025. Les épreuves de fin d'année compteront pour le brevet 2025 pour 50% également.

Les épreuves finales du brevet des collèges représentent 50% barème total du brevet chaque année, notées sur 400 points. Il y a quatre épreuves écrites : le français et les maths sont notés sur 100 alors que l'histoire-géo et les sciences sont évalués sur 50. Un oral noté sur 100 complète l'examen. Ce dernier consiste en un exposé de 15 minutes divisé en deux parties : 5 minutes de présentation d'un projet travaillé en cours d'année et 10 minutes d'entretien avec le jury. Le projet présenté a été travaillé lors des enseignements pratiques interdisciplinaires ou du stage de troisième en entreprise.

Les trois mentions du brevet des collèges correspondent à différents niveaux de points obtenus au-delà de la moyenne de 400 points sur 800 :

Mention assez bien : plus de 480 points

: plus de 480 points Mention bien : plus de 560 points

: plus de 560 points Mention très bien : plus de 640 points

Des mentions "langue régionale", "série collège, option internationale" et "option franco-allemande" existent également. Plus d'informations à ce sujet sur le site de l'Onisep, l'Office national d'information sur les enseignements et les professions, un établissement public sous tutelle du ministère de l'Éducation.

Les résultats du diplôme national du brevet 2025 sont diffusés selon le calendrier décidé par chaque académie. Mais ils seront bien communiqués aux candidats entre le lundi 7 juillet et le vendredi 11 juillet 2025.

L'année dernière, le taux de réussite était de 85,6%. Plus précisément, en série générale, le taux de réussite était de 86,8% et en professionnelle 75,1%. Ces chiffres étaient en nette baisse par rapport à l'année précédent, de 3,5 points.

Avant l'édition précédente du brevet, les recteurs pratiquaient en effet le "correctif académique", ce qui tronquait la véritable note des élèves et l'appréciation des correcteurs. Concrètement, ils avaient la possibilité de gonfler la moyenne des élèves de leur académie pour augmenter le taux de réussite au brevet. Cette année, cela n'étaient plus possible, les jurys ont donc eu le dernier mot sur les copies.

Les résultats du brevet des collèges en France

Année Taux de réussite au brevet - Série générale (%) Taux de réussite au brevet - Série professionnelle (%) 2018 88,1 78,2 2019 87,5 76,1 2020 91,4 83,6 2021 89,0 77,5 2022 88,7 76,4 2023 90,3 78,1 2024 86,8 75,1

Toutes les académies visent un taux de réussite pus élevé que les années précédentes, mais les résultats du Diplôme nationale du brevet ne sont pas linéairement en progression d'année en année. On note par ailleurs une nette différence de réussite entre les candidats au brevet de la série générale et ceux de la série professionnelle.