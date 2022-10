DIRECT. Justine Vayrac : tuée par le suspect ? Des aveux et une rétractation

JUSTINE VAYRAC. Rebondissement dans l'affaire Justine Vayrac ce jeudi 27 octobre : selon France 3, le suspect serait passé aux aveux... avant de se rétracter. Il aurait indiqué avoir violé, tué et brûlé la jeune femme disparue à Brive (Corrèze). Les dernières infos.

Qui est l'homme interpellé ? L'essentiel : L'enquête sur la disparition de Justine Vayrac pourrait prendre une nouvelle tournure ce jeudi 27 octobre 2022. France 3 Occitanie et France 3 Nouvelle-Aquitaine révèlent que le principal suspect serait passé aux aveux, avouant avoir violé, tué et brûlé la jeune femme de 20 ans. Son corps aurait été enterré dans un bois. Les médias locaux ajoutent que le mis en cause se serait toutefois rétracté sur une partie de son récit.

Depuis dimanche, Justine Vayrac est portée disparue à Brive (Corrèze) et n'a toujours pas été retrouvée.

Lors d'une opération de recherche organisée mercredi après-midi, le sac à main de Justine Vayrac a été découvert brûlé près du domicile du suspect. Des tâches de sang ont également été relevées dans sa chambre et sa voiture. Leurs analyses sont toujours en cours.

12:06 - Le suspect aurait indiqué un emplacement de corps Selon Le Parisien, le suspect aurait avoué avoir enterré le corps de la jeune femme et aurait indiqué un emplacement dans un bois, non loin de son domicile. Des enquêteurs sont sur place pour vérifier ses dires. 11:27 - L'avocat du suspect ne confirme pas les aveux La Montagne confirme également de son côté les informations dévoilées par les deux rédactions de France 3 concernant les aveux de viol et de meurtre de Justine Vayrac. Cependant, le quotidien local ajoute que l'avocat du suspect n'a pas confirmé que son client était passé aux aveux. 11:21 - Le suspect aurait avoué avoir enterré le corps dans un bois Nouvelles informations sur l'audition de la nuit du suspect. France 3 Nouvelle-Aquitaine annonce que l'homme aurait bien avoué avoir tué Justine Vayrac. Le média ajoute que le mis en cause aurait également avoué l'avoir enterrée dans un bois. Des enquêteurs se rendent sur place avec un juge ce jeudi matin pour vérifier ces informations. 10:25 - Le suspect déjà connu de la justice Selon La Dépêche du Midi, le principal suspect dans la disparition de Justine Vayrac serait déjà connu de la justice. Il aurait provoqué l'incendie volontaire d'un hangar agricole. 09:57 - Le suspect serait passé aux aveux.. avant de se rétracter Rebondissement dans l'enquête sur la disparition de Justine Vayrac. Selon France 3 Occitanie, le principal suspect serait passé aux aveux dans la nuit de mercredi à jeudi. Le média local cite une source proche de l'enquête indiquant que le jeune homme aurait reconnu avoir violé, tué et brûlé la jeune femme âgée de 20 ans. Mais, un peu plus tard, il serait finalement revenu sur ses déclarations. 09:13 - Le suspect présenté à un juge d'instruction dans la journée Selon franceinfo, le principal suspect va être présenté à un juge d'instruction dans la journée de ce jeudi. Le jeune homme aurait d'ores et déjà été transféré au palais de Justice de Limoges, compétent sur le dossier. 08:41 - Vers l'ouverture d'une information judiciaire ? Ce que ça changerait Lors de sa conférence de presse, la procureure de la République de Brive a annoncé qu'une information judiciaire pourrait être ouverte. Alors que l'enquête en cours est menée pour enlèvement et séquestration, qu'est-ce que cela changerait ? Une information judiciaire entrainerait la saisie d'un juge d'instruction qui détient des "pouvoirs d'enquête étendus pour chercher les preuves et les auteurs d'infractions." Ainsi, cela donnera une autre dimension au dossier et l'emploi de nouveaux moyens pour faire la lumière sur cette disparition. 08:29 - Le téléphone de Justine Vayrac n'a pas été retrouvé Contrairement aux informations parues mercredi en début de journée, le téléphone de Justine Vayrac n'a pas été retrouvé. C'est ce qu'a confirmé la procureure de la République de Brive, mercredi après-midi en conférence de presse. 08:18 - Pourquoi l'homme placé en garde à vue est-il le principal suspect ? L'enquête sur la disparition de Justine Vayrac tourne donc autour d'un homme, âgé de 21 ans, interpellé mardi matin à son domicile. L'homme est le principal suspect dans cette affaire puisqu'il est la dernière personne à avoir été en contact avec la disparue, selon les éléments recueillis. Depuis qu'ils sont sortis de la discothèque ensemble, dimanche, vers 3h30, plus personne n'a vu la jeune femme. Par ailleurs, des traces de sang ont été découvertes dans son véhicule ainsi que dans sa chambre, même si rien n'indique, à cette heure, qu'il s'agisse du sang de Justine Vayrac. Cependant, le sac calciné de cette dernière a aussi été retrouvé à proximité du domicile du suspect. 08:06 - Quels biens appartenant à Justine Vayrac ont été retrouvés ? Depuis sa disparition dimanche, vers 4 heures du matin, les enquêteurs tentent de mettre la main sur des effets personnels appartenant à Justine Vayrac pour tenter de reconstituer son parcours. La battue organisée mercredi après-midi a permis de retrouver son sac à main, dans lequel se trouvaient plusieurs de ses effets personnels. Mais l'objet était calciné, à proximité du domicile du suspect. Par ailleurs, sa voiture a bien été retrouvée, en partie ouverte, sur le parking de la discothèque. 07:51 - Le suspect toujours en garde à vue Un homme âgé de 21 ans est toujours placé en garde à vue dans le cadre de l'enquête ouverte pour enlèvement et séquestration. Sa garde à vue, doit s'arrêter ce jeudi matin à 9h45. Elle avait déjà été prolongée de 24 heures. 07:45 - Où est Justine Vayrac ? Bonjour à tous ! Depuis dimanche, la Corrèze est en émoi avec l'annonce de la disparition de Justine Vayrac, une jeune femme âgée d'à peine 20 ans. Cette dernière a été vue pour la dernière fois à la sortie d'une discothèque de Brive. Ce jeudi marque le cinquième jour sans nouvelles de cette maman d'un enfant de deux ans.

Justine Vayrac est une jeune femme âgée de 20 ans. Elle est portée disparue à Brive, en Corrèze, depuis le dimanche 23 octobre 2022, après être sortie en boîte de nuit avec des amis. Sa dernière trace remonte à 4 heures du matin ce jour-là. Depuis, cette mère d'un enfant de deux ans et demi n'a plus donné signe de vie. Un signalement pour "disparition inquiétante" a été lancé par la police nationale et le parquet de Brive a ouvert une enquête pour enlèvement et séquestration.

Selon le signalement transmis par la police nationale, Justine Vayrac était vêtue d'une robe rose pastel et de chaussures blanches, de la marque Converse. Mesurant 1m65, elle est de corpulence fine, avec des cheveux châtains lissés, mi-longs. Elle a des yeux clairs ajoute la description. La Montagne précise que la jeune fille sortait de la boîte de nuit La Charrette, à Brive. En cas d'information concernant cette jeune femme, il est demandé de contacter les enquêteurs du commissariat de Brive par téléphone, au 05 55 17 46 00.

Justine Vayrac a donc été vue pour la dernière fois dimanche 23 octobre 2022, sortant de la boîte de nuit La Charrette, à Brive (Corrèze) "en compagnie d'un jeune homme, non loin de l'établissement de nuit, alors qu'elle sortait pour s'aérer quelque temps", indique un communiqué du parquet de Brive, diffusé ce mardi 25 octobre et relayé par La Montagne. C'est à ce moment là, vers 4 heures du matin, qu'elle aurait croisé un homme -"une connaissance"- sur le parking de la discothèque, après être sortie de l'établissement avec un ami.

Selon le récit de l'un de ses amis, publié par La Montagne, Justine Vayrac aurait, après avoir bu quelques verres d'alcool en boîte, demandé à aller dormir dans sa voiture, garée sur le parking. Accompagnée par un ami (prénommé Théo) à l'extérieur de l'établissement de nuit, elle aurait alors rencontré un homme, déjà croisé à plusieurs reprises. Lequel a alors pris en charge la jeune fille. " J'ai pris le numéro de cet homme, avant de lui confier Justine. Il m'a dit d'aller profiter de la soirée, qu'il allait la surveiller. Je lui ai dit de me tenir au courant", a expliqué l'ami de Justine. Mais depuis, plus de nouvelles de cette dernière.

"J'ai appelé le garçon qui était avec elle, il m'a dit qu'il était parti, car Justine se sentait mieux. Puis, quelques heures plus tard, il m'a dit qu'elle lui avait envoyé un message sur Snapchat disant qu'elle était avec un autre ami. C'est très bizarre qu'elle ne réponde qu'à lui et pas aux autres", a détaillé Théo.

Dans la nuit, la jeune femme avait échangé par écrit avec sa mère, ainsi qu'avec son petit-ami. "Son téléphone s'est éteint dimanche, à 13 heures. On m'a dit qu'elle aurait été conduite à Malemort pour y retrouver un autre ami. Elle n'est pas du genre à rester sans donner de nouvelles. Elle a un enfant de 2 ans et demi. Elle est amoureuse de son copain. Elle n'a aucune raison de ne pas donner de nouvelles", s'alarme sa mère. Une chose est sûre : dimanche, Justine Vayrac n'a pas conduit à la sortie de la boîte de nuit où elle a été vue pour la dernière fois. Sa voiture est restée sur le parking de la discothèque. Mais le véhicule a été retrouvé déverrouillé du côté passager et avec les fenêtres ouvertes. Ses papiers d'identité y ont été retrouvés.

Mardi 25 octobre, un homme a donc été placé en garde à vue dans le cadre de l'enquête sur la disparition de Justine Vayrac " "afin de vérifier les éléments de chronologie et de recouper les différents éléments recueillis à ce stade de l'enquête" a indiqué la procureure de la République de Brive, Émilie Abrantes. Il serait la dernière personne à avoir été en compagnie de la jeune femme avant sa disparition. "Cet homme serait une connaissance amicale, rencontrée quelques fois en boite de nuit", précise le parquet, relayé par La Montagne. A ce stade, aucune information complémentaire n'a été indiquée quant au profil du suspect.

Ce mercredi, BFM TV annonce que des traces de sang ont été découvertes dans la chambre de cette même personne, mais également dans sa voiture. S'agit-il de celui de Justine ? Des analyses devraient permettre de rapidement le savoir.