Disparition de Justine Vayrac à Brive : son téléphone retrouvé ! Qui est l'homme interpellé ?

JUSTINE VAYRAC. Le téléphone portable de Justine Vayrac, disparue depuis dimanche à Brive (Corrèze), a été retrouvé chez un homme, placé en garde à vue depuis mardi.

[Mis à jour le 26 octobre 2022 à 7h50] L'enquête sur la disparition de Justine Vayrac à Brive (Corrèze) progresse. Ce mercredi 26 octobre 2022, au lendemain du placement en garde à vue d'un homme, BFM TV annonce que le téléphone de cette jeune femme âgée de 20 ans, et qui n'a plus donné signe de vie depuis dimanche, a été retrouvé chez l'individu qui a été interpellé par les policiers. Mais ce n'est pas tout. La chaîne d'info en continu avance que des traces de sang ont été découvertes dans la chambre de cette même personne, mais également dans sa voiture. S'agit-il de celui de Justine ? Des analyses devraient permettre de rapidement le savoir. Une chose est sûre : dimanche, Justine Vayrac n'a pas conduit à la sortie de la boîte de nuit où elle a été vue pour la dernière fois. Sa voiture est restée sur le parking. Mais le véhicule a été retrouvé déverrouillé du côté passager et avec les fenêtres ouvertes.

A Brive, l'inquiétude grandit depuis l'annonce de la disparition de Justine Vayrac. Le signalement diffusé par la police nationale depuis lundi est toujours en cours. Mais à ce stade, il n'a pas permis de retrouver cette jeune maman d'un enfant de deux ans et demi.

Qui est l'homme placé en garde à vue ?

Mardi 25 octobre, un homme a donc été placé en garde à vue dans le cadre de l'enquête sur la disparition de Justine Vayrac " "afin de vérifier les éléments de chronologie et de recouper les différents éléments recueillis à ce stade de l'enquête" a indiqué la procureure de la République de Brive, Émilie Abrantes. Il serait la dernière personne à avoir été en compagnie de la jeune femme avant sa disparition. "Cet homme serait une connaissance amicale, rencontrée quelques fois en boite de nuit", précise le parquet, relayé par La Montagne. A ce stade, aucune information complémentaire n'a été indiquée quant au profil du suspect.

Que sait-on de la disparition de Justine Vayrac ?

Justine Vayrac a donc été vue pour la dernière fois dimanche 23 octobre 2022, sortant de la boîte de nuit La Charrette, à Brive (Corrèze) "en compagnie d'un jeune homme, non loin de l'établissement de nuit, alors qu'elle sortait pour s'aérer quelque temps", indique un communiqué du parquet de Brive, diffusé ce mardi 25 octobre et relayé par La Montagne. C'est à ce moment là, vers 4 heures du matin, qu'elle aurait croisé un homme -"une connaissance"- sur le parking de la discothèque, après être sortie de l'établissement avec un ami.

Selon le récit de l'un de ses amis, publié par La Montagne, Justine Vayrac aurait, après avoir bu quelques verres d'alcool en boîte, demandé à aller dormir dans sa voiture, garée sur le parking. Accompagnée par un ami (prénommé Théo) à l'extérieur de l'établissement de nuit, elle aurait alors rencontré un homme, déjà croisé à plusieurs reprises. Lequel a alors pris en charge la jeune fille. " J'ai pris le numéro de cet homme, avant de lui confier Justine. Il m'a dit d'aller profiter de la soirée, qu'il allait la surveiller. Je lui ai dit de me tenir au courant", a expliqué l'ami de Justine. Mais depuis, plus de nouvelles de cette dernière.

"J'ai appelé le garçon qui était avec elle, il m'a dit qu'il était parti, car Justine se sentait mieux. Puis, quelques heures plus tard, il m'a dit qu'elle lui avait envoyé un message sur Snapchat disant qu'elle était avec un autre ami. C'est très bizarre qu'elle ne réponde qu'à lui et pas aux autres", a détaillé Théo.

Dans la nuit, la jeune femme avait échangé par écrit avec sa mère, ainsi qu'avec son petit-ami. "Son téléphone s'est éteint dimanche, à 13 heures. On m'a dit qu'elle aurait été conduite à Malemort pour y retrouver un autre ami. Elle n'est pas du genre à rester sans donner de nouvelles. Elle a un enfant de 2 ans et demi. Elle est amoureuse de son copain. Elle n'a aucune raison de ne pas donner de nouvelles", s'alarme sa mère. La voiture de Justice, toujours sur le parking de la discothèque, a été fouillée. Ses papiers d'identité y ont été retrouvés. Mais elle, reste toujours introuvable.

Quel est le signalement de Justine Vayrac ?

Selon le signalement transmis par la police nationale, Justine Vayrac était vêtue d'une robe rose pastel et de chaussures blanches, de la marque Converse. Mesurant 1m65, elle est de corpulence fine, avec des cheveux châtains lissés, mi-longs. Elle a des yeux clairs ajoute la description. La Montagne précise que la jeune fille sortait de la boîte de nuit La Charrette, à Brive.

En cas d'information concernant cette jeune femme, il est demandé de contacter les enquêteurs du commissariat de Brive par téléphone, au 05 55 17 46 00.