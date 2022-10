Justine Vayrac : son corps retrouvé dans un bois ? Les recherches se poursuivent

Les recherches engagées pour retrouver le corps de Justine Vayrac sont complexes : les aveux du suspect, qui a admis l'avoir tuée et enterrée, ont conduit les enquêteurs à déployer un large dispositif.

L'enquête sur la disparition de Justine Vayrac, une jeune maman disparue samedi dernier à Brive-la-Gaillarde, accélère. Comme le rapporte Le Parisien, depuis les aveux du principal suspect, qui a affirmé avoir violé, tué et enterrée la jeune femme, les policiers ont fait de l'hypothèse du meurtre la piste prioritaire. L'homme suspecté d'avoir tué Justine Vayrac a indiqué ce jeudi 27 octobre avoir placé le corps dans un bois, sous terre. Des fouilles ont donc actuellement lieu, elles sont effectuées là où le suspect a dit s'être débarrassé de la dépouille de la victime. Après une battue hier aux alentours du domicile du mis en cause, les recherches ont gagné en intensité, avec le déploiement de plongeurs dans les étangs, la mise en service d'un hélicoptère et d'un drone équipé de caméra thermique.

Selon les informations du Parisien, les aveux du suspect ont été formulés en plusieurs temps lors de sa garde à vue : il aurait indiqué "avoir violé Justine Vayrac sous la contrainte d'un autre homme", avant de se rétracter. Un peu plus tard, il aurait avoué avoir tué Justine Vayrac et avoir lui-même enterré son corps dans un bois, situé à une centaine de mètres au-dessus de son domicile, situé à Beynat.