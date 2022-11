Mayotte : pourquoi la violence explose-t-elle sur l'île ?

Les violences et altercations entre bandes rivales gagnent en intensité à Mayotte depuis une dizaine de jours et ont déjà fait au moins un mort. Quelles sont les raisons de cette explosion de violence ?

Mayotte attend l'arrivée d'une dizaine de policiers de l'unité du Raid qui doit atterrir ce mardi 22 novembre 2022. Un renfort nécessaire sur l'île qui vit un épisode de violence inédit depuis dix jours. Des conflits inter quartiers font rage à Mamoudzou, la préfecture et plus grande ville de l'île, et ont même causé la mort d'un jeune homme de 20 ans, tué à coups de machette le 12 novembre. Dans la nuit de lundi à mardi, la situation était encore tendue pour les forces de l'ordre qui tentent de maintenir à distance les bandes de quartiers rivaux et doivent aussi faire face aux violences visant des civils ou des usagers de la route.

Depuis le 12 novembre et la mort d'un jeune homme originaire du quartier de Kawéni, la partie nord de Mamoudzou s'est embrasée et les autres quartiers de la préfecture ont suivi l'exemple. Samedi plus de 200 jeunes se sont réunis pour livrer bataille contre les bandes de Doujani, dimanche un automobiliste a été poignardé dans un autre secteur de Mamoudzou et dans la nuit de lundi à mardi les forces de l'ordre ont dû intervenir dans différents quartiers pour empêcher des affrontements urbains et lever des barricades barrant la route de Kawéni, principal bassin d'emplois d'après une source policière citée par Le Parisien.

Des vendettas à la "guérilla" à Mayotte ?

Les récentes altercations à Mayotte semblent être le fruit de vendettas entre quartiers. Après la mort d'un jeune homme de 20 ans lors d'un affrontement qui a aussi fait plusieurs blessés à Kawéni le 12 novembre dernier, les jeunes du secteur se sont organisés pour venger leur ami en entretenant la spirale infernale des violences. Selon les sources policières citées par l'AFP, le quartier de Kawéni a cherché à en découdre avec celui de Doujani un peu plus au sud et celui de Majikavo au nord de Mamoudzou. Les affrontements urbains et les bagarres qui peuvent se tenir les machettes en main à tout moment de la journée et n'importe où en ville ont créé un climat propice à la violence et conduit à la multiplication des agressions d'automobilistes, des dégradations de véhicules ou des incendies. Les habitants de Mayotte, en particulier de Mamoudzou, sont les premières victimes de l'explosion de la violence. "Je suis traumatisé, je n'ai jamais vu autant de violence et pourtant, je me suis déjà fait agresser tellement de fois", a confié Mustapha, un cinquantenaire dont le dos est lardé de plusieurs coups de machettes au Figaro. Tandis qu'une source policière de l'AFP fait remarquer que "des habitants se sont armés de barres de fer et machettes pour se défendre contre les bandes". Plus récemment, des attaques en bande sont menées contre les forces de l'ordre. "Les jeunes étaient une centaine à nous faire face, à frotter leurs machettes sur le sol pour montrer qu'ils voulaient en découdre avec nous. Ils ont attaqué, on a dû se replier... Ensuite, on n'a pas eu d'autre choix que de forcer le barrage, de foncer avec nos véhicules pour les disperser", a relaté Abdel Aziz Sakhi, un policier syndicaliste dont les propos sont aussi repris dans Le Figaro.

Mayotte, victime de l'inaction politique ?

Si la violence n'est pas une affaire nouvelle à Mayotte, en 2021 un rapport sénatorial alertait déjà sur la violence et la "situation extrêmement préoccupante" de l'île, le phénomène prend cette fois des proportions plus importantes et peut être une conséquence des années d'inaction politique. C'est en tout cas l'avis de la députée de la 1ère circonscription mahoraise, Estelle Youssouffa. Depuis l'Assemblée nationale, l'élue met en garde contre une "guerre civile" et insiste sur "l'horreur", "la barbarie" et "la terreur" qui pèse sur l'île. Une situation qui n'est, selon elle, pas étrangère à la politique nationale ou plutôt l'absence de mesure prise pour répondre aux besoins et aux problématiques de Mayotte : "La passivité du gouvernement, c'est de la non-assistance à population française en danger." Au nom des Mahorais, la députée a déclaré avoir "l'impression d'être abandonné[e] par les autorités parce que ça fait des années que Mayotte appelle à l'aide. Est-ce qu'on est des Français comme les autres ? On est en train de tuer Mayotte dans l'indifférence générale", rapporte Franceinfo.