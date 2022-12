Attaque au Lidl de Jeumont : cinq personnes blessées au hachoir, que s'est-il passé ?

Une attaque au hachoir au Lidl de Jeumont (Nord) a fait cinq blessés dans la soirée du lundi 12 décembre 2022. Trois personnes sont gravement touchées mais seul le pronostic vital de l'agresseur qui a tenté de se suicider est engagé.

[Mis à jour le 13 décembre à 10h53] Scène d'horreur au Lidl de Jeumont. Dans la soirée de lundi, aux alentours de 19 heures, les clients venus faire leurs courses dans le supermarché de la ville située dans le Nord à la frontière franco-belge ont été pris pour cible par un homme d'une quarantaine d'années. L'agresseur armé d'un hachoir se serait attaqué à plusieurs personnes les pourchassant dans le magasin et faisant quatre blessés dans sa course. L'homme habillé d'un short et d'un t-shirt blanc serait entré dans le magasin avec plusieurs couteaux et un hachoir dans son sac, selon les informations de la Voix du Nord. Le quotidien décrit l'agresseur comme souffrant de schizophrénie et avance qu'il était en crise lors de l'attaque.

Une douzaine de personnes, clients et salariés compris, étaient sur place au moment de l'attaque et deux individus ont été gravement blessés sans que leur pronostic vital ne soit engagé. Tous deux ont été transportés au centre hospitalier de Valencienne, parmi eux une femme entaillée au niveau de la tête. Deux autres personnes ont été légèrement touchées dont un homme qui s'est sectionné le doigt en voulant stopper l'agresseur. Tous les autres témoins de la scène dont quatre enfants ont été pris en charge par une cellule psychologique avec le concours de médecins au foyer de Timmermans, toujours selon le journal nordiste. Le magasin Lidl dont le sol était en grande partie recouvert de sang, selon les policiers témoins de la scène, est quant à lui fermé jusqu'à nouvel ordre. La scène a créé le choc dans la ville de Jeumont, le maire Pascal Ori a évoqué une drame et adressé ses pensées aux victimes rapporte Lille actu : "Une enquête est d'ores et déjà en cours, diligentée par le procureur de la République. Elle seule permettra de connaître les circonstances exactes".

L'auteur de l'attaque a tenté de mettre fin à ses jours

Après avoir poursuivi et attaqué quatre personnes, l'agresseur a retourné un couteau contre lui et s'est blessé gravement les poignets et au niveau de la jugulaire. Au vu des blessures, son pronostic vital est engagé. L'homme a perdu beaucoup de sang et a été héliporté au CHR de Lille. A ce stade, l'assaillant n'a pas été identifié. Il n'avait aucun papier d'identité sur lui et le relevé d'empreintes réalisé par la police n'a pas permis de mettre un nom sur le visage du quadragénaire qui ne figure dans aucun fichier.

Les motivations de l'attaque sont elles aussi inconnues mais le récit des faits permet déjà d'écarter la thèse d'un acte terroriste d'après une source proche du dossier citée par RMC. De même la piste des motivations religieuse est exclue. Une autre source policière a confirmé pour sa part à l'AFP : "Aucun élément actuellement ne permet d'émettre une quelconque hypothèse sur la motivation de l'agresseur". L'identité et les motivations de l'agresseur sont autant de questions auxquelles l'enquête ouverte hier doit tenter de répondre. Dans la soirée du lundi 12 décembre 2022, le procureur de la République, le préfet et le sous-préfet qui s'étaient rendus sur place ne souhaitaient pas répondre aux questions ou s'étendre sur l'affaire préférant attendre des éléments tangibles.