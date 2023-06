Fusillade à Nantua : le tireur retranché, la ville entièrement bouclée

Un homme a ouvert le feu à Nantua, petite commune de l'Ain, ce jeudi 1er juin 2023. Après avoir pris la fuite, il se serait retranché dans un immeuble du centre-ville. Une personne est morte et trois autres ont été blessées dans la fusillade.

Des coups de feu ont rompu le calme qui régnait à Nantua. La petite ville de 4 000 habitants située dans l'Ain a été le théâtre d'une fusillade ce jeudi 1er juin 2023. Selon les premiers éléments recueillis par la presse locale, un homme a ouvert le feu, aux alentours de 10 heures, à l'intérieur d'un café. Il s'agit du café-brasserie du centre, niché en plein cœur de la commune.

Le tireur, qui serait âgé d'une trentaine d'années, a pris la fuite, a priori à pied selon France 3 Auvergne-Rhône-Alpes. L'individu aurait toutefois traversé une courte distance et serait toujours dans le périmètre du centre ville. Le Progrès rapporte que le tireur serait retranché dans un appartement de la rue de l'Hôtel-de-ville. Les gendarmes campent lors position aux angles de la rue depuis plusieurs minutes poursuit le journal. Les raison de cette fusillade n'ont pas encore été déterminées mais la piste du règlement de compte est évoquée et semble privilégiée.

Un mort et plusieurs blessés

Un jeune homme a été abattu et plusieurs autres personnes ont été blessées par les tirs selon l'antenne locale de France 3 qui indique que l'homme tué dans la fusillade est âgé de 19 ans. On compte au moins deux blessés dont une personne âgée de 31 ans, touchée à l'abdomen et prise en charge en urgence absolue à l'hôpital Lyon Sud. Un autre personne été victime d'un malaise cardiaque. Si BFM TV compte deux blessés, Le Progrès en dénombre trois. Le tireur aurait pris pour cible un père et son fils qui étaient attablés à la terrasse du café visé par les coups de feu.

Un important dispositif de sécurité

L'auteur des coups de feu est activement recherché et la cinquantaine de gendarmes mobilisée a bouclé la ville de Nantua pour retrouver le tireur. Des hélicoptères survolent le périmètre. La préfecture de l'Ain a a ouvert une cellule de crise et a confirmé sur Twitter qu'une "opération de police dans le centre-ville de Nantua" est en cours.

Depuis la fusillade, les habitants de la commune sont invités à rester chez eux. Les enfants et adolescents présents dans les écoles de la ville sont confinés "dans le calme" si les coups de feu n'ont pas été entendus depuis l'école primaire selon les source du Progrès, le lycée se trouve à seulement 500 mètres du café qui a été la cible des coups de feu. Toutes les entrées des bâtiments publics sont sécurisés par les forces de l'ordre.