Explosion rue Saint-Jacques à Paris : un deuxième mort, où en est l'enquête ?

Le bilan s'est alourdi, deux semaines après l'explosion survenue rue Saint-Jacques, dans le Ve arrondissement de Paris. Une enquête est toujours en cours et la piste d'une fuite de gaz est privilégiée.

[Mis à jour le 7 juillet 2023 à 18h24] Le bilan humain de l'explosion de la rue Saint-Jacques, à Paris, s'alourdit. Selon une information du Parisien ce vendredi 7 juillet 2023 , une femme qui se trouvait à l'hôpital depuis l'effondrement de l'immeuble du Ve arrondissement de Paris est décédée. Elle a succombé à ses blessures ce jeudi. Selon le quotidien, il s'agirait d'une femme qui passait devant les lieux au moment du drame. Le 27 juin dernier, un corps avait été retrouvé sous les décombres. Il s'agirait probablement d'une professeure de la Paris American Academy, école spécialisée dans la mode installée dans le bâtiment. Mais les résultats de l'autopsie n'ont pas encore été communiqués.

La rue Saint-Jacques, du 5ème arrondissement de Paris, est en partie méconnaissable après le sinistre survenu le mercredi 21 juin 2023 : une violente déflagration a éclaté dans un immeuble de la capitale. Sa puissance était telle que le souffle de l'explosion a détruit la façade du bâtiment et fragilisé les bâtisses voisines. Au total, 58 personnes ont été blessées dans cette explosion, dont certaines se trouvaient alors en urgence absolue, et des dizaines de familles sont toujours privées de logement. D'après Le Parisien, deux personnes demeurent actuellement hospitalisées en état d'urgence absolue.

Qu'est-ce qui a provoqué l'explosion à Paris ? Les causes du sinistre n'ont pas encore été déterminées a indiqué le parquet. Mais une information judiciaire a été ouverte pour "homicide involontaire, blessures involontaires avec ITT de plus et de moins de trois mois, par violation manifestement délibérée d'une obligation de sûreté ou de prudence prévue par la loi ou le règlement" dans le but de faire la lumière sur les origines de l'explosion. Les investigations ont été confiées ce lundi à un juge d'instruction. Une piste semble retenir l'attention des enquêteurs : celle d'une fuite de gaz.

Une fuite de gaz à l'origine de l'explosion à Paris ?

"Rien ne permet de déterminer l'origine du sinistre à ce stade." Il est trop tôt pour affirmer qu'un accident lié au gaz a entrainé la violente explosion dans la capitale selon le parquet de Paris. Il est tout de même raisonnable d'envisager cette piste, laquelle semble privilégiée par les enquêteurs. Plusieurs témoins et victimes de la scène ont dit sentir une forte odeur de gaz quelques minutes avant l'explosion quand un autre a décrit une "boule de feu" ayant éclaté au moment de la déflagration. Des détails qui peuvent correspondre à un accident du au gaz. "Le type de dégâts et la violence de l'explosion fait penser à une accumulation de gaz dans un endroit confiné" a abondé la scientifique spécialiste du gaz naturel et professeure à l'université Paris Dauphine, Anna Creti, sur France 2 le 22 juin.

Si au cours de l'enquête le gaz s'avère être responsable de l'explosion, il faudra préciser l'origine de la fuite car "un problème sur le réseau n'est pas la même chose qu'un accident domestique, qui dépend de la vétusté des installations, du manque de maintenance ou de la négligence", souligne la spécialiste. A noter que selon plusieurs témoignages, notamment celui d'un commerçant du quartier auprès de Franceinfo, "des rénovations des colonnes de gaz avaient été faites" au cours des six derniers mois dans le secteur. Pour limiter les risques de nouvelles explosions, le réseau de gaz qui alimente ce quartier parisien a été coupé par la société GRDF. Au total, 700 foyers étaient privés de gaz mercredi soir et dans la journée du jeudi.

Les autres victimes de l'explosion présentent des brûlures et des blessures traumatologiques plus légères. Certaines souffrent de problèmes auditifs ou auriculaires liés au souffle de l'explosion. Beaucoup d'entre elles ne se trouvaient pas dans l'immeuble au moment de la déflagration, mais à proximité et sont des victimes collatérales. Comptent aussi parmi les victimes, les personnes choquées et/ou traumatisées par le drame. Une cellule médico-psychologique a été mise en place à la mairie du 5ème arrondissement pour prendre en charge ces personnes.

Relogement, sécurité... Les immeubles sinistrés ne sont plus accessibles

Impossible pour les habitants des immeubles détruits ou touchés par l'explosion de regagner leurs logements dans l'immédiat. Une centaine de personnes a été relogée dans des hôtels, des salles de fêtes ou encore des résidences seniors grâce au dispositif mis en place par la mairie du 5ème arrondissement de Paris. D'autres en revanche n'ont pas trouvé de solution de relogement, pourtant les lieux ne seront pas accessibles avant plusieurs jours. Les habitants d'une quinzaine d'immeubles sont concernés. Et si la préfecture de police indique que la réintégration des sinistrés chez eux sera progressive, elle n'est pas en mesure de "donner de timing précis sur leur réintégration", puisque les services de gaz et d'électricité "doivent encore effectuer des vérifications". Certaines personnes pourraient devoir attendre un mois avant de rentrer chez elles.

La réintégration des logements dépend aussi des risques d'effondrement. Vendredi 23 juin, les opérations des pompiers et des militaires ont été suspendues à cause de ces risques et ne pourront reprendre qu'après "l'intervention de spécialistes pour consolider le bâtiment".

L'explosion a eu lieu à 16h55, le mercredi 21 juin 2023, dans la rue Saint-Jacques, au niveau de la place Alphonse-Laveran, située dans le 5e arrondissement de la capitale. La déflagration aurait eu lieu au sein de l'immeuble abritant la Paris American Academy, une école de design bilingue situé au 277, rue Saint-Jacques, près de du Val-de-Grâce.

L'explosion a "immédiatement entraîné un violent incendie", a confirmé le préfet de police de Paris, Laurent Nuñez. Mais la rapide intervention des pompiers a permis d'éviter la propagation du feu à deux autres immeubles. Les bâtiments ont tout de même été "fragilisés". Avant d'être circonscrit, aux alentours de 18h30 le 21 juin, le feu a toutefois eu le temps de se propager aux immeubles voisins à celui où a eu lieu l'explosion, d'après les déclaration de la Première ministre. 270 pompiers et 70 véhicules ont été mobilisés sur place pour évacuer et sécuriser les lieux.