14 juillet : quel dispositif de sécurité face aux risques de débordements ?

Plusieurs municipalités ont annulé leurs festivités du 14 juillet face à la crainte de nouveaux débordements après les émeutes en juin. Le ministère de l'Intérieur a présenté un dispositif de sécurité "exceptionnel" pour ce week-end.

Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur, a tenu un point-presse mercredi 12 juillet pour présenter un "dispositif exceptionnel". Le gouvernement souhaite éviter tout débordement lors des festivités du 14 juillet. "130 000 policiers et gendarmes ainsi que le GIGN et le Raid" sont ainsi mobilisés durant deux jours. Un plan de sécurité extrêmement renforcé puisqu'en comparaison, 45 000 membres des forces de l'ordre étaient sur le terrain au plus fort des émeutes après à la mort de Nahel en juin à Nanterre.

"Les festivités liées à notre fête nationale sont malheureusement traditionnellement marquées par des faits de violence", a expliqué le ministre de l'Intérieur pour défendre une interdiction de manifester effective jusqu'au 15 juillet. Gérald Darmanin a promis une "grande fermeté à l'égard des de ceux qui voudraient gâcher" ce week-end de festivités. Dans ce même sens, la Première ministre a interdit, via un décret, "la vente, le port, le transport et l'utilisation" de mortiers d'artifice durant ce week-end. Les professionnels habilités et les communes organisatrices de feux d'artifices ne sont pas concernés par ce texte.

Les saisies de ces feux d'artifice se sont multipliées depuis la semaine d'émeute en juin. Habituellement accessibles en vente libre, les feux d'artifices ont été régulièrement détournés de leur usage traditionnel pour repousser les forces de l'ordre lors des récentes émeutes. Gérald Darmanin s'est félicité du bilan de "150 000" mortiers saisis ces derniers jours. Le ministre a aussi annoncé que les bus et les tramways seront suspendus dès 22 heures dans toute la France. Le préfet de police de Paris, Laurent Nuñez, a ensuite confirmé que la capitale ne fera pas exception.