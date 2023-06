Mort de Naël M., EN DIRECT : le nom du policier dévoilé, des craintes de vendetta

DIRECT. La garde à vue du policier auteur du tir qui a tué Naël M. a été prolongée ce mercredi 28 juin 2023. L'identité du policier a été dévoilée sur les réseaux sociaux. Après les tensions observées la nuit dernières, les forces de l'ordre redoutent de nouveaux incidents censés venger la mort de l'adolescent.

Sommaire Vidéo des tirs de la police à Nanterre

Bavure, refus d'obtempérer... Que s'est-il passé ?

Naël M., l'adolescent tué

​​​​Enquête sur la mort de l'adolescent L'essentiel Naël, 17 ans, est mort mardi 27 juin, tué par un tir de policier, à Nanterre, après un refus d'obtempérer.

Selon le récit des agents, le jeune homme aurait foncé avec sa voiture sur le policier ayant tiré sur le jeune homme, une version contredite par une vidéo prise par un témoin.

Le policier mis en cause a été placé en garde à vue, l'IGPN le soupçonne d'homicide volontaire. L'agent risque une lourde peine de prison selon les chefs d'inculpation retenus, il est actuellement présumé innocent.

De nombreux incidents sont survenus la nuit dernière à Nanterre et dans les Hauts-de-Seine, avec des départs d'incendie dans les rues et des échauffourées. La préfecture de police a, quant à elle, fait état de 31 interpellations, 24 policiers ont été légèrement blessés.

Plusieurs personnalités publiques se sont émues du drame, en condamnant le geste du policier : Omar Sy et Kylian Mbappe, notamment.

Une autre vidéo de la confrontation entre les policiers et le jeune homme a été diffusée sur les réseaux sociaux et sur BFMTV. Toutes les images doivent être analysées par les enquêteurs et magistrats.

En direct

10:41 - Le policier risque la suspension Gérald Darmanin a promis de prendre des "décisions administratives de suspension si jamais des charges étaient retenues" contre le policier en garde à vue pour homicide volontaire. Ces décisions, si elles sont prises, le seront à l'issue de la garde à vue. Le policier encourt, en plus de cette sanction administrative, des sanctions judiciaires qui se cumuleront. Pour l'heure, l'homme est présumé innocent. 10:35 - 2 000 policiers et gendarmes mobilisés ce soir annonce Darmanin Face aux échauffourées de la nuit précédente, Gérald Darmanin a prévu de mobiliser 2 000 policiers et gendarmes a Nanterre et en Ile-de-France, là où les tensions ont éclaté, dès ce soir. L'objectif est d'éviter d'assister à nouveau à ces violences que le ministre "condamne". La ministre de l'Intérieur "appelle au calme et à la vérité de l'enquête". 10:24 - La garde à vue du policier prolongée La garde à vue du policier auteur du tir mortel visant Naël a été prolongée ce mercredi matin. Le régime de la garde à vue peut durer jusqu'à 48 heures, soit jusqu'à la matinée du jeudi. 10:18 - Une nuit de tensions à Nanterre après la mort de Naël La nuit de mardi à mercredi a été mouvementée à Nanterre, plus largement dans les Hauts-de-Seine et dans d'autres villes de France. Tirs de mortiers, feux de poubelles et autres incidents ont été observés dans toute l'Ile-de-France. De nombreuses interventions de police ont eu lieu avec la mobilisation de 1 200 membres des forces de l'ordre selon le ministre de l'Intérieur. Gérald Darmanin a également dressé un bilan de "31 interpellation, 24 policiers blessés" au cours de la nuit. Du côté des dégâts matériels il a évoqué "une quarantaine de voitures brûlées" et "une mairie annexe incendiée". 10:08 - L'avocat de la famille de Naël dénonce un tir "prémédité" du policier Le tir du policier était "prémédité" selon l'avocat de la famille de Naël qui s'est exprimé sur le plateau de BFMTV, ce mercredi matin : "Le policier est sur le côté gauche du véhicule, à côté et non devant les roues. Il n'est pas en situation de danger et il prend la décision préméditée, puisqu'il a annoncé qu'il allait tirer une balle dans la tête de Naël, de tirer dans le thorax de la victime". Et l'avocat d'ajouter : "Les faits parlent d'eux-mêmes, c'est limpide." 09:52 - Le nom du policier qui a tué Naël dévoilé sur les réseaux sociaux Matthieu Valet, porte-parole du Syndicat indépendant des commissaires de police a regretté ce matin sur Europe 1 que des velléités de vengeance s'expriment violemment. "Cette nuit, sur les réseaux sociaux, ont été diffusées l’identité et la commune de domiciliation du policier qui a fait feu. Une enquête judiciaire est ouverte à ce sujet sous l’égide du parquet de Paris. C’est très grave, des délinquants ont l’intention de mener une vendetta sur ce policier". 09:43 - "En aucun cas, un geste que l’on a vu ne se justifie", dit le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin, a réagi ce matin à l'affaire Naël M. dans un point presse devant la préfecture de police. Il a rappelé la présomption d'innocence du policier mis en cause, mais a aussi donné son sentiment sur les images qui ont circulé. "Nous avons vu les images comme les Français de ce tir effectué par ce policier qui a conduit à la mort de ce jeune homme. Nous souhaitons avoir toute la vérité sur ce qu'il s'est passé. En aucun cas, un geste que l’on a vu, si l’enquête devait confirmer les vidéos que nous avons vues, ne se justifie". Le ministre de l'Intérieur a aussi qualifié les images d'"extrêmement choquantes". Et de donner d'autres éléments sur ce que l'on sait à ce stade : "Les policiers qui sont intervenus étaient à notre connaissance des policiers expérimentés, ils avaient 38 et 40 ans. On essaie de comprendre ce qu'il s'est passé. [...] Des sanctions administratives seront prises si nécessaires, en plus des mesures judiciaires. [...] Nous devons aussi attendre la vérité de l'enquête judiciaire". 09:31 - La mère de Naël M. a laissé un message sur l'Instagram d'Assa Traoré "J'ai perdu un enfant de 17 ans, j'étais toute seule avec lui, ils m'ont enlevé un bébé. C'était encore un enfant, il avait besoin de sa mère. Ce matin il m'a fait un gros bisou il m'a dit 'Maman je t'aime'. Je lui ai dit 'je t'aime fais attention à toi", a réagi cette nuit la mère de Naël M. sur un live Instagram d'Assa Traoré, qui milite contre les violences policières depuis la mort de son frère Adama Traoré lors d’une interpellation par des gendarmes en 2016. "Je lui ai tout donné, pour qu'un fils de p*** me retire mon fils. J'en ai qu'un, je n'en ai pas dix, j'en ai qu'un. C'était ma vie, c'était mon meilleur ami, c'était mon fils, c'était tout pour moi", a-t-elle ajouté. 09:22 - Omar Sy : "Qu’une justice digne de ce nom honore la mémoire de cet enfant" L'acteur français a posté cette nuit une ancienne photo de Naël sur Twitter, dans un post vu au moment où ces lignes sont écrites par 1,8 million de personnes. "Mes pensées et prières vont à la famille et aux proches de Naël, mort à 17 ans ce matin, tué par un policier à Nanterre", a-t-il écrit au dessus de la photo du jeune homme, arborant sur l'image un sourire. Et d'ajouter : "Qu’une justice digne de ce nom honore la mémoire de cet enfant". 09:14 - Le point sur l'enquête en cours Interrogé sur CNews ce matin sur la mise en cause du policier, le préfet de police a rappelé la présomption d'innocence du policier. Sur la question de la légitime défense et des suspicions d'homicide colontaire, Laurent Nunez a répondu : "Je n'ai pas de commentaire à faire, il y a une enquête de la justice". Hier soir, le parquet avait annoncé e que le policier qui a tiré sur Naël M. avait été placé en garde à vue pour "homicide volontaire". Dans cette affaire, deux enquêtes ont été ouvertes. L'une pour refus d'obtempérer et tentative d'homicide sur personne dépositaire de l'autorité publique. L'autre, pour homicide volontaire, concerne cette fois le policier. Elle a été confiée à l'IGPN. Dans son communiqué, le parquet a également fait savoir que "les opérations de dépistage d'alcoolémie et de consommation de produits stupéfiants ont été réalisées et se sont avérées négatives". Quant à l'autopsie de Naël M., elle se tiendra ce mercredi 28 juin. "Une autopsie et des examens complémentaires notamment en matière de toxicologie ont été ordonnés et doivent être réalisés", précise ainsi le communiqué. À noter enfin que la garde à vue du premier passager a été levée cet après-midi, à l'issue de son audition. En revanche, le troisième et dernier passager, qui était présent dans la Mercedes au moment du drame et qui a pris la fuite dans la foulée, est "toujours recherché". 09:06 - Le footballeur Kilian Mbappe s'exprime sur son compte Twitter Le capitaine de l'équipe de France a rédigé un court commentaire sur l'affaire Naël M, s'émouvant de la situation et laissant entendre que le policier a tué le jeune homme dans un cadre qui n'est pas celui de la légitime défense. "J'ai mal à ma France. Une situation inacceptable. Tout mes pensées vont pour la famille et les proches de Naël, ce petit ange parti beaucoup trop tôt.", a-t-il écrit. 09:02 - Le préfet de police de Paris s'exprime : "S’il y a faute, il y aura sanction" Interrogé ce mercredi 28 juin, au micro de CNews, le préfet de police de Paris, Laurent Nuñez, a donné quelques éléments sur ce qui a été établi par l'enquête en cours : "Les deux motards, assignés à une mission de contrôle des rodéos urbains, voient trois individus dans un véhicule qui commettent des infractions. Après un premier refus d’obtempérer, le véhicule est bloqué dans la circulation, puis il y a le contrôle et ce coup de feu. [...] Ce geste m’interpelle. L’enquête doit faire toute la lumière sur les circonstances de ce contrôle, sur ce qu’il s’est passé juste avant, ce qui s’est passé dans l’habitacle. Il faut respecter la présomption d’innocence. [...] S’il y a faute, il y aura sanction", a-t-il déclaré.

En savoir plus

Que s'est-il passé à Nanterre ce mardi 27 juin ?

Le contexte du fait divers qui s'est déroulé à Nanterre est encore assez flou. Selon les premiers éléments, le conducteur de la voiture aurait commis plusieurs infractions au code de la route dans la matinée avant d'être approché par deux policiers à moto vers 8h30, à hauteur de la station de RER Nanterre-Préfecture, aux abords de la place Nelson-Mandela, derrière le quartier d'affaires de La Défense.

Le véhicule est alors à l'arrêt passage François-Arago. Sur la vidéo qui tourne en boucle depuis le milieu d'après-midi sur les réseaux et dans plusieurs médias, on aperçoit les deux policiers, des membres de la compagnie territoriale de circulation et de sécurité routière du 92, auprès de la berline jaune, du côté conducteur, où la vitre est abaissée. Plusieurs mots sont échangés alors qu'un agent tient en joue le jeune homme au volant.

C'est quand le conducteur semble redémarrer que l'agent de police armé lui tire dessus, selon les images authentifiées par l'AFP. La voiture s'échappe puis va s'arrêter quelques dizaines de mètres plus loin en s'encastrant dans un poteau. Le jeune homme a été déclaré mort à 9h16. Selon les premiers éléments de l'enquête rapportés de source policière à l'AFP, le conducteur du véhicule, une Mercedes AMG qui avait été louée, avait commis plusieurs infractions au code de la route. A la vue de motards de police, il s'est d'abord arrêté, avant d'accélérer.

Dans un premier temps, des sources policières ont affirmé que le véhicule avait foncé sur les forces de l'ordre. "Ce véhicule a commis un premier refus d'obtempérer puis a été bloqué dans le flot de la circulation", a affirmé le préfet de police de Paris, Laurent Nuñez, sur BFMTV dans l'après-midi. "Le fonctionnaire a pu se sentir menacé", selon lui.

Le jeune homme de 17 ans, qui a perdu la vie mardi 27 juin 2023 à Nanterre à la suite d'un refus d'obtempérer lors d'un contrôle de police à Nanterre, s'appelait Naël M. Né en 2006, l'adolescent était connu des services de police pour conduite sans permis, mais également refus d'obtempérer. Le jeune homme est cependant décrit comme "un garçon adorable" par une voisine. "C'était une crème", a-t-elle confié au Parisien, précisant que Naël M. était le seul enfant de sa mère. L'adolescent habitait le quartier Salvador-Allende et était livreur.

Où en est l'enquête sur la mort de l'adolescent ?

Dans son communiqué publié mardi 27 juin en début de soirée, le parquet a fait savoir que le policier qui a mortellement touché Naël M. à Nanterre a été placé en garde à vue pour "homicide volontaire". De son côté, le passager qui n'avait pas pris la fuite est sorti de garde à vue à l'issue de son audition, en début d'après-midi. Le troisième passager, qui avait, lui, pris la poudre d'escampette, est pour sa part "toujours recherché", a-t-il été précisé. Concernant les opérations de dépistage d'alcoolémie et de consommation de produits stupéfiants, celles-ci ont été "réalisées et se sont avérées négatives", a fait savoir le parquet qui a par ailleurs annoncé qu'"une autopsie et des examens complémentaires notamment en matière de toxicologie ont été ordonnés et doivent être réalisés" mercredi 28 juin.

Plus tôt dans la journée, l'avocat de la famille de l'adolescent, Yassine Bouzrou, avait annoncé le dépôt de trois plaintes : une pour "homicide volontaire", visant le policier incriminé, une autre contre son collègue et une troisième pour "faux en écriture publique". Il estime en effet que les policiers "ont menti ce matin en affirmant que le véhicule du jeune Naël avait tenté de les percuter" et que "la vidéo dément formellement ce que les policiers ont affirmé".

Deux enquêtes en flagrance ont été ouvertes par le parquet de Nanterre. Le commissariat de Nanterre et la Sûreté territoriale des Hauts-de-Seine se sont vus confier celle pour refus d'obtempérer et tentative d'homicide volontaire sur personne dépositaire de l'autorité publique. L'IGPN a été saisie pour homicide volontaire par personne dépositaire de l'autorité publique. Le parquet a précisé que le jeune homme mort était connu des services de justice notamment pour conduite sans permis et refus d'obtempérer.

De nombreuses réactions, un dispositif de sécurité à Nanterre

La grand-mère de la victime s'est exprimée sur BFMTV dans la journée, estimant que "c'est les policiers qui [...] ont tué" son petit-fils de 17 ans et qu'"ils lui ont tiré sur le cœur". Le maire de Nanterre, Patrick Jarry, a de son côté appelé "au calme", malgré des images "accablantes". Il a réclamé "toute la vérité et vite".

À l'Assemblée, le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin a fait de même dans l'après-midi ce mardi, précisant que les policiers étaient auditionnés par les services de la justice. "Nous ne connaissons pas - sauf les images extrêmement choquantes que j'ai vues comme beaucoup de Français - les conditions exactes", a-t-il assuré. Évoquant "un drame", il a dit être "attaché à la protection de l'innocence des accusés, notamment de celui qui a tiré et qui devra rendre compte de ses actes".

"Ce geste m'interpelle", a complété le préfet de Police de Paris Laurent Nuñez sur BFMTV qui a décrit un fonctionnaire "lui-même très choqué par ce drame". Laurent Nuñez a indiqué qu'un "dispositif de sécurisation" avait été mis en place à Nanterre "et le restera le temps qu'il faudra". Une quarantaine de personnes s'étaient déjà rassemblées en début d'après-midi ce mardi, près des lieux du drame, larmes aux yeux, pour partager leur "colère". Mardi soir, des incidents ont eu lieu en début de soirée à Nanterre. Des poubelles et du mobilier urbain ont notamment été incendiés. Sept personnes avaient été interpellées vers 20 heures. Les forces de l'ordre étaient mobilisées.