Interdiction de l'abaya à l'école : le père d'une lycéenne en garde à vue à Clermont-Ferrand pour des menaces de mort

A Clermont-Ferrand, le père d'une lycéenne qui a refusé de retirer son abaya à l'école a été placé en garde à vue pour avoir proféré des menaces de mort contre le proviseur du lycée.

L'interdiction du port de l'abaya dans les écoles a donné lieu à des échanges entre élèves, parents d'élèves et équipes pédagogiques selon le ministère de l'Education nationale. Mais le discours n'a pas toujours été apaisé. A Clermont-Ferrand, le père d'une lycéenne portant l'abaya et se voyant refuser l'entrée dans l'établissement a été placé en garde à vue le jeudi 7 septembre 2023, rapporte La Montagne. L'homme est suspecté d'avoir proféré des menaces de mort à l'encontre du proviseur du lycée dans lequel est scolarisé sa fille.

La jeune lycéenne avait déjà était empêchée de rentrer en classe le jour de la rentrée, lundi 4 septembre, car elle refusait de retirer son abaya. Une situation qui s'est répétée trois jours plus tard. Le père qui avait été reçu par le proviseur en début de semaine a alors appelé l'établissement et "aurait proféré des menaces de mort qui visaient le proviseur" "à chacun de ces interlocuteurs".

Le proviseur menacé soutenu par l'Education nationale

C'est pour appliquer les directives nationales qui interdisent le port de l'abaya à l'école que l'établissement clermontois Ambroise-Brugière a refusé de laisser entrer la lycéenne. Et le proviseur menacé a reçu le soutien du rectorat de l'académie de Clermont-Ferrand, mais aussi celui du ministre de l'Éducation Gabriel Attal, lequel lui aurait téléphone jeudi après-midi. L'Education nationale a d'ailleurs déposé plainte. Le ministre pourrait s'exprimer sur cette affaire dans le cadre d'un déplacement ce vendredi dans le Rhône, d'après France Bleu Pays d'Auvergne.

Laurent Wauquiez, président de la région Auvergne Rhône-Alpes s'est également exprimé et apporté son soutien au proviseur de lycée. Il s'est dit "engagé pour que la décision de l'interdiction de l'abaya soit appliquée" et a insisté sur "l'intérêt des équipes de sécurité que nous avons créées pour cette rentrée. Nous allons en déployer une sur le lycée Brugière, afin d'apporter de l'apaisement et de la sécurité."