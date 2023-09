Deux hommes morts à Marseille lors d'une fusillade, les victimes étaient connues de la police

Une fusillade a éclaté dans la soirée du 28 septembre 2023 à Marseille faisant deux morts et un blessé. Les deux victimes décédées étaient connues des services de police, l'une était d'ailleurs suspectée dans une précédente affaire.

Nouvelle fusillade dans les rues de Marseille. Deux hommes âgés de 24 ans et d'une quarantaine d'années ont été tués par balles, dans les quartiers nord de la cité phocéenne, dans la soirée du jeudi 28 septembre. Une troisième personne, un autre homme de 41 ans, a été blessée par les coups de feu. La fusillade a éclaté sur la voie publique aux alentours de 19h40 dans le quartier des Chutes-Lavie du 4e arrondissement de Marseille.

Une victime connue des services de police

Le quadragénaire décédé lors de la fusillade était déjà connu de services de police de la ville, il était même suspect dans une affaire de tentative d'assassinat datant de 2019. Le deuxième homme abattu était connu pour des faits d'escroquerie. Si le premier était volontairement visé, le second pourrait être une victime collatérale des coups de feu selon BFM Marseille. Aucun lien n'a été clairement établi entre la fusillade et le trafic de drogues à ce stade, mais cette hypothèse n'est pas écartée. Quoi qu'il en soit, les faits suggèrent un possible règlement de comptes.

La fusillade a été filmée par les caméras de vidéosurveillance. Sur les images, visionnées par Radio France, les trois hommes ciblés discutent sur un trottoir quand un 4x4 noir s'arrête à leur hauteur. De ce véhicule sort un passager masqué, vêtu d'une veste noire et armé. Il tire en rafale à l'arme longue sur les victimes avant de remonter dans le 4x4 et de prendre la fuite.

Un véhicule incendié et ressemblant au 4x4 des tireurs a été retrouvé plus tard dans la soirée dans un parc du 13ème arrondissement de Marseille. Mais les enquêteurs ne sont pas certains "qu'il s'agit [de la voiture] du ou des auteurs", a précisé la préfecture de police des Bouches-du-Rhône. Toutefois, une arme longue a été retrouvée à l'intérieur du véhicule.