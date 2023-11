Mort de Fayed à Nîmes : des suspects membres d'une bande organisée arrêtés

Plusieurs interpellations ont eu lieu à Nîmes et Marseille ce lundi 13 novembre. Les membres d'une bande organisée parmi lesquels se trouvent les tireurs présumés responsables de la mort de Fayed, en août dernier, ont été placés en garde à vue.

Près de trois mois après les faits, l'enquête sur la mort de Fayed âgé de 10 ans à Nîmes fait une nette avancée. De nombreuses interpellations ont eu lieu dans la matinée du 13 novembre 2023 dans la préfecture du Gard et à Marseille dans les Bouches-du-Rhône. Parmi les individus arrêtés figurent les tireurs présumés de la fusillade qui a coûté la vie au jeune garçon le 21 août dernier, dans le quartier nîmois de Pissevin, rapporte Le Parisien. A l'époque, les enquêteurs avaient rapidement conclu que Fayed était une victime collatérale d'un règlement de comptes en lien avec le trafic de drogues.

Les quatre principaux suspects dans l'affaire de la mort de Fayed ont été interpellés, mais ils seraient plus nombreux à avoir été arrêtés. L'opération menée par la police judiciaire visait une bande organisée comprenant "des logisticiens, nourrices, commanditaires" selon les précisions du journal. Un des individus placés en garde à vue est mineur et tous les autres sont décrits comme jeunes et connus des services de police pour leurs liens avec le trafic de drogues. Ces arrestations ont été menées dans le cadre de l'enquête pour assassinat en bande organisée, ouverte après la mort de Fayed, mais aussi pour d'autres infractions en lien avec la criminalité organisée.

Des suspects retrouvés grâce aux traces ADN

Après la fusillade qui avait conduit à la mort de Fayed, les enquêteurs avaient retrouvé la voiture de modèle Renualt Mégane dans laquelle les tireurs avaient été vus. Le véhicule incendié se trouvait dans la cité de Valdegour, proche du quartier Pissevin. Si peu d'éléments étaient exploitables sur et dans la voiture, les enquêteurs ont trouvés des traces ADN sur des objets propulsés en dehors du véhicule quand celui-ci a explosé. Les cagoules et les gants que portaient les tireurs ainsi que des balles et des douilles ont pu être utilisés pour l'enquête.

Ces traces ADN ont permis d'identifier trois délinquants marseillais liés au trafic de drogues précise Le Parisien. L'un d'eux est mort dans un accident de la route remontant à la nuit du 22 au 23 septembre. Il était âgé de 17 ans et "connu de la justice pour des affaires de violences et de séquestration sur des points de deal" à Marseille.

La mort de Fayed suivie d'une série de règlements de comptes

Fayed et son frère de sept ans rentraient du restaurant dans une voiture conduite par leur oncle âgé de 28 ans lorsque le véhicule avait été touché par des dizaines de coups de feu, tirés par des armes types kalashnikov. Une cinquantaine de douilles avaient été retrouvées sur place. L'oncle avait été blessé et le plus jeune enfant s'en était sorti indemne.

Seulement deux jours après la fusillade ayant pris la vie de Fayed, une adolescent de 18 ans avait été tué par balles dans le même quartier de Pissevin. Des règlements de compte à la chaîne avait poussé le ministre de l'Intérieur à se rendre à Nîmes pour évoquer la sécurité des lieux gangrénés par le trafic de stupéfiants.