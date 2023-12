Prof menacée au couteau à Rennes : "J'ai envie de tuer quelqu'un", des troubles du comportement chez la collégienne

Quelques heures après la tentative d'attaque au couteau dans un collège de Rennes, le procureur de la République, Philippe Astruc, a fait le point sur l'événement au cours d'une conférence de presse mercredi soir.

Grosse frayeur ce mercredi dans un collège de Rennes. Une adolescente de 12 ans, scolarisée en 5e, a menacé sa professeure d'anglais avec un couteau en plein cours. Les faits se sont déroulés entre 9h30 et 9h50 au collège Les Hautes-Ourmes. Mercredi soir, aux alentours de 18 heures, le procureur de la République, Philippe Astruc, a pris la parole face à la presse pour faire un point sur les événements qui ont secoué l'établissement scolaire.

Selon les révélations faites par le procureur de la République, la professeure d'anglais a déclaré que son élève lui aurait confié être "folle" et "avoir envie de tuer quelqu'un aujourd'hui, de tuer les élèves". Dans son viseur plus particulièrement, ceux qui ne "l'aiment pas et la personne qui est en face de moi", aurait-elle dit. Toujours selon sa professeure, la jeune fille aurait ajouté : "Ça s'est passé à Arras, je vais faire pareil." L'élève aurait ensuite proposé à sa professeure de voir l'arme qu'elle avait amené avec elle. C'est ensuite qu'elle aurait sorti un couteau de 17 centimètres de son cartable. "À ce moment-là, d'autres élèves se sont rendu compte de la situation", a précisé le procureur de la République.

Face à cette situation, la professeure d'anglais aurait alors eu le réflexe de faire évacuer la salle de classe où elle serait restée un temps seule avec l'élève qui la menaçait, avant de finalement s'enfuir. "À ce moment-là, dans le couloir une professeure qui faisait cours porte ouverte à côté comprend qu'il y a une situation anormale et se rend dans le couloir et agrippe sa collègue, la fait rentrer dans sa classe et ferme à clé sa classe", a encore détaillé Philippe Astruc. L'adolescente de 12 ans a ensuite été stoppée et désarmée par un médiateur du collège et un conseiller principal d'éducation.

Connue pour des troubles du comportement et de la communication

La jeune fille a depuis été placée en retenue judiciaire, soit l'équivalent d'une garde à vue pour mineurs de moins de 13 ans. Cette mesure peut éventuellement durer 12 heures et être prolongée de 12 heures également en cas de besoin. Si "son état de santé a été jugé par un médecin compatible avec cette mesure", a précisé le procureur, un examen médial psychiatrique a également été diligenté.

Si la famille de la jeune fille, d'origine mongole, n'est pas connue des services de police et est bien en situation régulière, l'adolescente s'était déjà fait connaître pour des troubles du comportement et de la communication par le passé. Toujours selon le procureur, "entre janvier et juin de l'année dernière, elle s'était présentée à son collègue des Chalais avec un couteau dans son cartable". L'adolescente avait également "fait l'objet d'un passage en conseil de discipline en mois de juin à la suite de menaces verbales et injures à un professeur. Le conseil de discipline avait décidé de son exclusion". L'enquête pour "tentative d'homicide volontaire sur personne chargée d'une mission de service public" a été ouverte et suit désormais son cours.