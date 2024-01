Ce que l'on sait de l'enfant de 9 ans livré à lui-même et abandonné par sa mère en Charente

Mardi 16 janvier, le tribunal correctionnel d'Angoulême a condamné une mère à dix-huit mois de prison pour avoir abandonné son fils de 9 ans.

Souriant, très bon élève, propre sur lui et bien élevé, difficile de se douter que ce garçon âgé de 9 ans vivait seul. Sa mère condamnée, mardi 16 janvier, par le tribunal correctionnel d'Angoulême à dix-huit mois de prison, dont douze avec sursis, pour "délaissement de mineur compromettant sa sécurité", l'avait laissé livré à lui-même dans leur appartement HLM de Nersac, rapporte la Charente libre.

Pendant deux ans, le garçon s'est nourri de conserves froides et de gâteaux, et a même été contraint de voler des tomates sur le balcon d'une voisine. Il vivait en totale autonomie dans cet appartement pas toujours chauffé. "Il y a un côté triste et effrayant. Cet enfant n'avait pas moyen de se laver à l'eau chaude !", a noté la procureure en charge du dossier selon le quotidien régional. Sa mère "l'emmenait à l'épicerie du coin où, avec les bons du CCAS [Centre communal d'action sociale], elle pouvait lui acheter des gâteaux ou des surgelés", a précisé sur BFMTV Antoine Beneytou, journaliste chargé des faits-divers à Charente libre.

Les voisins, qui ont commencé à l'aider en lui donnant à manger, ont fini par prévenir les gendarmes. L'enfant a confirmé au juge qu'il avait d'abord vécu avec son grand frère, puis seul. À l'école, personne n'avait rien remarqué. Depuis, le petit garçon a été placé dans une famille d'accueil. Décrit comme "très mature" par une des éducatrices qui l'a rencontré, le garçon, âgé de 11 ans maintenant, refuse de voir sa mère. L'avocate de la partie civile, Cindy Gaschet, redoute "des conséquences dramatiques".