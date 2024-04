Deux enfants morts poignardés dans l'Essonne : des aveux faits par le père ?

Deux enfants âgés de 3 ans et 19 mois ont été retrouvés morts poignardés dans la nuit de jeudi à vendredi, à Forges-les-Bains (Essonne). Le père des victimes a été placé en garde à vue.

Deux enfants ont été retrouvés morts poignardés dans la nuit du jeudi 11 au vendredi 12 avril à Forges-les-Bains, dans l'Essonne, selon les information du Parisien. Les victimes sont une fillette de 3 ans et un petit garçon de 19 mois. "Les cadavres portaient des traces de coups de couteau au thorax pour l'une et sur le cou pour l'autre", a indiqué une source proche de l'enquête au journal francilien.

Avant la découverte des deux corps, le père des victimes a été transporté à l'hôpital d'Etampes par les secours après un accident de voiture lors duquel l'homme aurait percuté un arbre. Pris en charge par le personnel soignant pour ses blessures légères, l'individu a déclaré avoir poignardé à mort ses deux enfants. Lors de ses confidences, il également indiqué avoir voulu se suicider selon les informations de BFMTV. Si l'homme s'est exprimé alors qu'il était "sous l'emprise de l'alcool" selon le Parisien, la chaîne d'information en continue indique que les tests d'alcoolémie et de stupéfiants réalisés sur le gardé à vue se sont avérés négatifs. Les résultats des prélèvements sanguins ne sont toutefois pas encore connus.

Le père de famille a précisé l'endroit où se trouvaient les corps des deux victimes : dans le coffre d'une voiture située à proximité d'une déchetterie proche du lieu de l'accident. Après ces déclarations semblables à des aveux, l'homme a été interpellé et placé en garde à vue par les gendarmes. Une enquête pour assassinats a été ouverte et confiée à la brigade de recherches de Palaiseau et à la section de recherches de Paris.

Un crime sur fond de conflit conjugal ?