Cette règle des 3 chiffres est à retenir pour cuire vos œufs à la perfection

Cette règle des trois chiffres pour cuire des œufs à la coque, mollets ou durs, vous changera la vie !

Les œufs, on les aime à la coque au petit-déjeuner, durs dans une belle salade ou un sandwich, mollets quand ils sont associés à des betteraves, lentilles, asperges ou en ramen... Seulement voilà, il n'est jamais facile de les cuire parfaitement quand on se fie à son instinct hasardeux. Il n'y a rien de pire que des œufs durs ou à la coque un peu trop cuits, ou à l'inverse, des œufs mollets beaucoup trop baveux. Vous n'avez toujours pas trouvé le bon temps de cuisson pour vos œufs, quelle que soit la recette ? Il existe pourtant une règle mathématique très simple à mémoriser pour une cuisson inratable de vos œufs. Lisez bien les lignes qui suivent.

Les professionnels de la cuisine le savent bien, la cuisson parfaite des œufs répond à une simple règle de la multiplication par 3 : la règle du 3-6-9. Pour une cuisson idéale des œufs à la coque, comptez 3 minutes. Le temps qu'il faut pour que le blanc cuise suffisamment tout en gardant, à l'intérieur, le jaune bien coulant. Vous pourrez ainsi vous délecter de mouillettes parfaitement imbibées d'un liquide jaune fondant et savoureux. Attention, pour que cela fonctionne bien, pensez à bien sortir vos œufs du frigo 10 minutes avant la cuisson, pour qu'ils puissent plonger dans l'eau bouillante quand ils sont à température ambiante.

Concernant les œufs mollets, on double la cuisson : 6 minutes ! L'entre-deux parfait pour obtenir des œufs mi-cuit, mi-fondant. Mais attention, on lance le minuteur à partir de la reprise de l'ébullition. Au bout des 6 minutes, on retire l'œuf à l'aide d'un écumoire et on le rafraîchit instantanément sous l'eau froide.

Enfin, pour obtenir un œuf dur sans que le blanc soit élastique et caoutchouteux et le jaune poudreux et sec, on compte 9 minutes. Pensez à déposer délicatement vos œufs dans la casserole et couvrir ceux-ci d'eau froide d'au moins un pouce, avec un couvercle. Lancez le minuteur à ébullition. Égouttez et rincer immédiatement sous l’eau froide pour prévenir la formation d’un anneau vert autour du jaune. Retirez la coquille après refroidissement.

Voilà, vous savez tout dorénavant. Avec cette technique, vous n'aurez plus jamais de soucis pour réussir une cuisson parfaite de vos œufs. Mais il y a un "mais" et vous l'aurez bien compris : cette règle simple du 3-6-9 s'applique à des œufs de taille moyenne et à condition qu'il soient à température ambiante. Si l'œuf sort tout juste du frigo ou si ce sont des œufs de gros calibre de type fermiers, il faudra allonger la cuisson de 30 secondes à 1 minute supplémentaires.