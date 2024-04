Deux enfants morts poignardés dans l'Essonne : un crime sur fond de conflit conjugal ?

Deux enfants et de 3 ans et 1 an et demi ont été retrouvés morts poignardés dans une voiture, dans la nuit de jeudi à vendredi, dans l'Essonne. Le père des victimes a été placé en garde à vue.

Deux enfants, âgés de 3 ans et 19 mois, ont été retrouvés morts poignardés dans la nuit du jeudi 11 au vendredi 12 avril à Forges-les-Bains, dans l'Essonne, selon les information du Parisien. Plus tôt dans la soirée, le père des victimes a été transporté à l'hôpital d'Etampes par les secours après un accident de voiture lors duquel l'homme aurait percuté un arbre. Pris en charge par le personnel soignant pour ses blessures légères et sous l'emprise de l'alcool, l'individu a déclaré avoir poignardé à mort ses deux enfants, toujours selon le journal.

Le père de famille a précisé l'endroit où se trouvaient les corps des deux victimes : dans le coffre d'une voiture située à proximité d'une déchetterie proche du lieu de l'accident. Après ces déclarations semblables à des aveux, l'homme a été interpellé et placé en garde à vue par les gendarmes ajoute le journal francilien. Il doit être entendu dans les prochaines avant que le parquet d'Evry décide ou non d'ouvrir une information judiciaire.

Un crime sur fond de conflit conjugal ?