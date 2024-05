Paris : un cadavre démembré découvert dans une valise, un auxiliaire de vie suspecté

Dans la nuit de samedi à dimanche 12 mai 2024, un corps sans vie a été découvert dans un renfoncement du pont d'Austerlitz à Paris. La victime, tétraplégique, a été retrouvée dans une valise par les pompiers.

Une macabre découverte. Dans la nuit de samedi 11 mai à dimanche 12 mai, à Paris, les pompiers ont découvert un cadavre sous le pont d'Austerlitz, dans le 12ème arrondissement alors que ces derniers intervenaient pour un simple feu de poubelle. Dans le détail, ce sont des agents de la protection civile ainsi que des sapeurs-pompiers qui l'ont trouvé dans une valise incendiée, selon les informations de Actu 17.

La valise découverte après un feu de poubelle

Les policiers ont effectué les premières constatations sur place. Vers minuit, un feu de poubelle a été signalé par les agents de la protection civile. Après avoir maîtrisé l'incendie, les pompiers ont découvert la valise en question, vers deux heures du matin. Après avoir alerté la police, un périmètre de sécurité à été mis en place. La DPJ (district de police judiciaire) a dépêché ses enquêteurs, tout comme ceux de la brigade criminelle de la police judiciaire parisienne et les techniciens de la police scientifique. Les constatations ont été longues.

Dans la valise, un cadavre démembré a été retrouvé dans la poubelle incendiée. Selon les informations du Parisien, il s'agirait d'un "homme adulte" à qui il manquait "des membres supérieurs et inférieurs. Le corps était au complet, mais en plusieurs morceaux" indique une source proche du dossier auprès du quotidien.

Un homme s'est présenté au commissariat de La Défense en début de matinée, ce dimanche 12 mai. Il est âgé de 35 ans et assure être l'auteur des faits. Il s'agirait de l'auxiliaire de vie de la victime, selon une information de Europe 1. Il l'aurait tué il y a trois mois. La brigade criminelle de la police judiciaire de Paris est chargée de l'enquête qui a été ouverte pour "meurtre".

Tétraplégique, la victime tuée à mains nues

Une autopsie a eu lieu ce dimanche 12 mai. Toujours selon les informations du Parisien, l'Institut médico-légal indique que la victime a été tuée à mains nues. Plusieurs lésions ont été constatées. Le légiste révèle une deuxième information, l'homme retrouvé mort était tétraplégique. Une version qui concorderait avec les dires de l'individu qui s'est présenté au commissariat de La Défense dimanche matin, déclarant être l'auxiliaire de vie de la victime avec qui il aurait eu un différend.

Désormais, les enquêteurs de la police criminelle doivent analyser les images de vidéosurveillance pour tenter d'identifier une éventuelle plaque d'immatriculation d'un véhicule qui aurait déposé la valise à cet endroit, ou un piéton. En effet, cette zone est difficilement accessible, le trottoir y est très étroit. Le renfoncement dans lequel a été retrouvé le corps est majoritairement fréquenté par des SDF. Ce qui étonne l'un d'entre eux qui s'est confié dans les colonnes du Parisien : "Il n'y a que nous ici. Un corps dans une valise ? Vous me faites froid dans le dos, là. Non, on n'a rien vu. Pourtant je suis là depuis samedi après-midi".