80 ans du débarquement : "un casse-tête"... Ce que Macron a prévu pour Biden

Arrivé ce mercredi sur le sol français, Joe Biden a entamé ce qui n'est autre que la plus longue visite d'État de son mandat. Si le programme s'annonce riche, l'organisation a été un "intense casse-tête".

Le président américain a posé ses valises en France ce mercredi 5 juin. Joe Biden a du même coup entamé sa toute première visite présidentielle dans l'Hexagone, mais aussi, et surtout, se targue l'Élysée, "la plus longue visite à l'étranger effectuée au cours de son mandat", relaie Le Parisien. "Une visite historique par sa durée", insiste un conseiller élyséen auprès du quotidien de la capitale. Au programme : les commémorations du 80ᵉ anniversaire du Débarquement allié en Normandie, principalement, et la visite d'État qui se tiendra, elle, samedi.

Si en soi le planning s'annonce chargé, avec de nombreuses visites, rencontres et discussions, Le Parisien n'hésite pas à parler de véritable "casse-tête" pour organiser ce séjour. Et pour cause : au-delà des impératifs classiques, il a également fallu prendre en compte le grand âge du président américain - 81 ans. Ainsi, après avoir été reçu par Gabriel Attal ce mercredi à son arrivée à Orly, Joe Biden a été laissé tranquille pour le reste de la journée, l'objectif étant d'être en forme pour jeudi et les premières commémorations.

Commémorations et réunion informelle au sommet ?

Jeudi, direction la Normandie. Joe Biden doit commencer sa journée par une cérémonie au cimetière américain de Colleville-sur-Mer, dans le Calvados, aux côtés d'Emmanuel Macron. Des vétérans américains, ayant parfois débarqué sur les plages d'Utah et d'Omaha le 6 juin 1944, seront bien entendu présents. Dans l'après-midi, direction Omaha Beach justement, où se tiendra le grand moment de ces commémorations, à savoir la cérémonie internationale. Charles III, le Premier ministre canadien Justin Trudeau ou encore le président ukrainien Volodymyr Zelensky seront au rendez-vous. Un défilé aérien et un discours du président sont notamment attendus. Il n'est par ailleurs pas exclu que des discussions informelles aient lieu en coulisses, avec autant de personnalités politiques présentes sur place.

Vendredi, Joe Biden doit se rendre à la pointe du Hoc, dans le Calvados encore. À cette occasion, a fait savoir la Maison-Blanche, le président américain livrera un grand discours portant sur la "défense de la liberté et de la démocratie". Samedi aura donc lieu la visite d'État en tant que telle, avec, entre autres, une cérémonie à l'Arc de triomphe, en compagnie du couple Macron, suivie d'une descente de l'avenue des Champs-Élysées et un déjeuner au palais présidentiel. Un banquet d'État sera organisé le soir même. Enfin, dimanche, le président Joe Biden déposera une gerbe au cimetière américain Aisne-Marne, à Belleau, dans l'Aisne, lors d'un dernier temps mémoriel avant son retour aux États-Unis, mais aussi à sa campagne présidentielle !