Tania Dutel accuse Seb Mellia de viols : le message personnel de l'humoriste au mis en cause

Tania Dutel a dévoilé avoir déposé une plainte à l'encontre de l'humoriste Seb Mellia pour viols.

Ce lundi, Tania Dutel a dévoilé sur Instagram son dépôt de plainte contre Seb Mellia pour viols. Dans la publication, elle a partagé deux photos de son certificat de dépôt de plainte. La chroniqueuse de France Inter a accompagné les clichés d'un message adressé directement à l'humoriste français. "Maintenant tu sais... Je compte sur tes soutiens du métier pour faire une capture d'écran et te l'envoyer", a-t-elle écrit.

Seb Mellia n'en est pas à sa première accusation. Il a déjà été visé par une enquête préliminaire suite à une plainte déposée en 2019, comme l'avait révélé Mediapart. Télérama avait également publié une enquête en mars dernier relatant les témoignages de 11 femmes, humoristes ou spectatrices, qui accusaient Seb Mellia de comportements inappropriés, agressions sexuelles ou viols.

En janvier dernier, c'est l'humoriste belge Florence Mendez qui avait pris la parole pour recenser les témoignages de 31 femmes qui dénonçaient le comportement du stand-upper de 38 ans. Cette dernière a d'ailleurs apporté son soutien à Tania Dutel : "Meuf. On t'aime on t'admire on te croit. On est là". Des militants et soutiens du mouvement #MetooStandup s'étaient également rassemblés en janvier devant le Cirque Royal de Bruxelles où Seb Mellia se produisait. Certains avaient pénétré dans la salle et interrompu le spectacle pendant quelques minutes.

A l'époque, Seb Mellia s'était défendu : "Si j'ai pu offenser certaines de mes partenaires dans le passé et sans le vouloir par un comportement inapproprié, je le regrette profondément et m'en excuse auprès d'elles. Cependant, il y a des limites que je n'ai jamais franchies et je nie toutes les accusations de viol". Il n'a pas encore réagi à l'annonce de la plainte de Tania Dutel.