La foudre s'abat et fait un mort dans le Pas-de-Calais, plusieurs personnes blessées

Un homme est mort après avoir été touché par la foudre dans le Pas-de-Calais, dans la soirée du jeudi 23 mai. Au moins deux autres personnes ont été blessées, dont une gravement.

Alors que le Pas-de-Calais était en proie aux intempéries, la foudre s'est abattue sur la commune de Courrières, près de Lens. La foudre a touché le stade Gabriel-Péri vers 20 heures, alors qu'un entraînement de foot était en cours, et a fait un mort a annoncé la préfecture du Pas-de-Calais. La victime, un homme âgé d'une trentaine d'années et entraîneur au club Courrières selon les informations de La Voix du Nord, est décédée foudroyée malgré les tentatives de réanimation menées par les secours.

La foudre a fait au moins deux autres victimes d'après l'AFP. L'une souffre de "douleurs thoraciques" et a été transportée au centre hospitalier de Lens en raison de ses blessures jugées sérieuses, la seconde est légèrement blessée, brûlée à la jambe, selon le communiqué de la préfecture. Deux personnes ont été gravement blessées selon La Voix du Nord qui compte également quatre autre victimes présentant des blessures plus légères comme des brûlures ou des céphalées. Toutes ont été prises en charge par les sapeurs-pompiers et conduites dans des centres hospitaliers. Une trentaine d'autres personnes, 29 à 33 selon les sources, étaient présentes sur le terrain quand la foudre est tombée : "Elles sont choquées, mais indemnes" a précisé la préfecture.

Plusieurs équipes de secours et médicales sont intervenues à Courrières après la chute de la foudre pour prendre en charge les victimes et une cellule d'urgence médico-psychologique (CUMP) a été déclenchée dans la soirée pour soutenir les témoins du drame et les proches des victimes. Les personnes ayant assisté à la scène et au décès de la victime ont exprimé leur choc, notamment un entraîneur du club qui a indiqué auprès de BFMTV : "L'éclair est monté de ses pieds jusqu'à sa tête, j'ai tout vu".