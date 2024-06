Assassiné pour 80 euros ? Une attaque à Saumur choque et interroge

Un homme de 21 ans a été tué par balle ce lundi à Saumur (Maine-et-Loire) en fin d'après-midi. Il pourrait s'agir d'un règlement de compte pour une somme d'argent dérisoire.

Lundi 3 juin 2024, un jeune homme de 21 ans a été tué par balle à Saumur (Maine-et-Loire), devant un kebab de l'avenue du général De Gaulle vers 18h15. En effet, une fusillade a éclaté sur l'axe principal de l'île d'Offard provoquant la mot d'une personne. Un deuxième individu a été blessé à la main "qui n'a pas pu être interrogé à ce stade" précise la procureure de la République de Saumur, Alexandra Verron. Il a été hospitalisé et "doit être opéré aujourd'hui" précise le ministère public. Une enquête a été ouverte par le parquet pour assassinat et tentative d'assassinat. Enfin, "les investigations sont en cours pour identifier et retrouver le tireur et d'éventuels complices" conclut la magistrate. L'enquête a été confiée à la division de la criminalité organisée et spécialisée.

Une dette financière sur fond de trafic de drogue ?

Selon les informations de France 3 Pays de la Loire, "l'auteur des faits est arrivé en voiture. Il a pu prendre la fuite par ce même moyen. Il est activement recherché par les forces de l'ordre". Et d'après les premiers éléments de l'enquête, le mobile serait une dette d'argent. Une source policière indique à BFMTV que le différent pourrait être lié à un trafic de drogue.

"Plusieurs coups de feu" on été tirés "sur la voie publique" pour une dette d'argent, comprise "entre 80 et 100 euros" qui "serait à ce stade sans lien avec le trafic de stupéfiants" selon le parquet. Les suspects, eux, ont pris la fuite à bord d'un véhicule qui avait été loué indique une source auprès de BFMTV. Placé en garde à vue hier soir, le propriétaire de ce véhicule n'était finalement pas impliqué, sa garde à vue a été levée.