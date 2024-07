Incendie à la cathédrale de Rouen : quelle est l'origine des flammes ? Les images du feu

Un feu s'est déclaré sur la flèche de la cathédrale de Rouen à la mi-journée ce jeudi 11 juillet 2024. Une intervention de pompier est en cours pour maitriser l'incendie à l'origine inconnue.

Une épaisse fumée noire dans le ciel de Rouen. Ce jeudi 11 juillet 2024, aux alentours de midi, un feu s'est déclaré dans la cathédrale de Rouen et plus particulièrement au niveau de la flèche de l'édifice. Aussitôt des dispositions ont été prises pour mettre un périmètre de sécurité en place autour de la cathédrale et le maire de Rouen, Nicolas Mayer-Rossignol, a assuré que "tous les moyens publics sont mobilisés".

Les secours sont rapidement intervenus sur place selon la préfecture de Seine-Maritime avec 63 pompiers mobilisés sur place appuyés par 33 engins selon les informations communiquées par le SDIS du département à l'AFP. La police a de son côté bouclé le quartier autour de la cathédrale. Le bâtiment a été entièrement évacué et aucune victime n'est à déplorer.

L'intervention des pompiers était toujours en cours vers 13h. "Nous sommes intervenus pour un début de feu pour la cathédrale. Nous sommes sur une zone de chantier et ce sont des ouvriers ont signalé le début du sinistre. Les éléments en combustion sont des éléments de plastique de chantier" a expliqué le directeur du SDIS, le colonel Gouezec, à Actu76. "Nous avons atteint le sinistre et nous sommes en train de parfaire l'extinction. Il nous faudra encore quelques minutes, voire peut-être une heure pour nous assurer qu'il ne reste pas de point chaud sur zone", a le SDIS lors d'un point presse. Le préfet a de son côté indiqué avoir "sollicité le concours d'équipes spécialisées dans la préservation des biens mobiliers" concernant la préservation de la cathédrale après le sinistre.

L'incendie a été maitrisé en moins de deux heures et les flammes ne progressent plus selon le SDIS. La fumée commence à se dissiper selon plusieurs journalistes et les images postées par les internautes.

L'origine du feu encore inconnue

La feu s'est déclaré à la mi-journée sur la flèche de la cathédrale de Rouen, mais l'origine de l'incendie est "inconnue à ce stade" a indiqué le maire socialiste de Rouen. "Le feu a pris à 100 mètres de hauteur" selon les informations d'Actu76. "L'incendie s'est déclaré au sommet de la flèche, qui n'est pas en bois mais en métal, actuellement en travaux pour restauration" a précisé la préfecture de Seine-Maritime qui n'est pas en mesure de dire si la charpente en bois a été touchée par l'incendie.

Des travaux étaient en cours sur la flèche de la cathédrale de Rouen, la bâche entourant l'architecture a d'ailleurs été brûlée et un trou béant s'est formé sous l'effet des flammes. "Le chantier est complexe à cause de cette hauteur avec des structures d'échafaudage très importantes" expliquait Richard Duplat, architecte en chef des Monuments historiques, à Tendance Ouest parlant d'un chantier "tour Eiffel".