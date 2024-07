L'abbé Pierre accusé d'agressions sexuelles par plusieurs femmes : "probablement d'autres victimes"

Décédé en 2007, l'abbé Pierre est accusé par plusieurs femmes d'agressions sexuelles mais selon Emmaüs, elles pourraient ne pas être les seules victimes.

Dans un rapport publié mercredi 17 juillet, sept femmes témoignent contre l'abbé Pierre. D'après le journal La Croix, elles accusent notamment le prêtre décédé en 2007 de gestes déplacés, de propos sexistes, de sollicitations et d'agressions sexuelles commises par celui qui a longtemps fait partie des personnalités préférées des Français. L'une d'entre elles a déclaré qu'elle était mineure au moment des faits.

"Tout porte à croire en raison de l'amplitude dans le temps des faits qu'effectivement il peut y avoir d'autres victimes", a assuré ce jeudi sur franceinfo le délégué général d'Emmaüs International, Adrien Chaboche. Des propos aussi soutenus par Christophe Robert, délégué général de la Fondation Abbé-Pierre, sur France 2 : "Ce que nous dit le cabinet qui a mené ce travail d'écoute auprès des victimes, c'est que quand on a une telle amplitude de temps, de la fin des années 1970 à 2005, cela veut dire qu'il y en a probablement d'autres. Les proportions sont difficiles à évaluer".

Un dispositif d'écoute et de recueil de témoignages a alors été mis en place pour "des personnes qui auraient pu aussi être victimes de faits similaires". Elles pourront être entendues de manière anonyme. De nouveaux témoignages pourraient donc encore émerger.

Un comportement connu ?

Le rapport d'enquête fait état d'extraits de témoignages directs ou non directs sur huit pages. Les récits s'étalent entre la fin des années 1970 et 2005. Sur les sept femmes ayant témoigné anonymement, six rapportent des faits présumés pouvant être qualifiés d'agressions sexuelles. La dernière dénonce des faits s'apparentant à des propos sexistes.Le rapport dévoile un homme d'Église qui "ne s'empêche pas de chercher à assouvir ses pulsions, se sentant autorisé à poser des gestes répréhensibles par la loi de l'époque". "J'ai l'habitude de me défendre, mais là, c'était Dieu. Comment faites-vous quand c'est Dieu qui vous fait ça ?", s'interroge l'une des femmes qui se dit victime.

Selon des témoignages du rapport, ce comportement était connu au sein de certaines structures fondées par l'abbé Pierre. Une salariée a notamment assuré qu'il était conseillé aux femmes de ne jamais aller le voir seule.

Des récits accablants

C'est en juin 2023 qu'une première femme prend contact avec les responsables d'Emmaüs. Elle indique avoir subi de la part de l'abbé Pierre des agressions sexuelles au début des années 1980. Ce dernier aurait "introduit sa langue ans (sa) bouche d'une façon brutale et totalement inattendue" après un voyage en Italie. Après ce premier témoignage, Emmaüs décide de mandater le cabinet Egaé pour effectuer une enquête sur le sujet. Douze entretiens ont été menés avec à la clé le rapport rendu public mercredi. Une deuxième victime présumée explique également avoir subi des attouchements à la poitrine dans une chambre d'hôtel.

"Nous saluons le courage des personnes qui ont témoigné et permis, par leur parole, de mettre au jour ces réalités", soulignent les responsables d'Emmaüs France, Emmaüs International et la Fondation Abbé-Pierre, dans un communiqué relayé sur leur site internet. "Nous les croyons, nous savons que ces actes intolérables ont laissé des traces et nous nous tenons à leurs côtés", ont-elles ajouté.