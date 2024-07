Paris : plusieurs personnes percutées par une voiture sur une terrasse, ce que l'on sait

Très vite, une source policière a fait savoir à différents médias, dont Le Figaro, que le conducteur était, semble-t-il, sous l'emprise d'alcool au moment de l'accident. Dans le contexte tendu que l'on connaît, à quelques jours du début des Jeux olympiques de Paris, la thèse terroriste n'a pour l'heure pas du tout été évoquée. Il apparaît que le conducteur pourrait avoir perdu le contrôle de son véhicule à cause de son état d'ébriété.

20:40 - Le bilan revu à la hausse, un mort déploré

Selon les informations du Figaro, en sus des six personnes blessées, dont trois se trouvent en urgence absolue et trois en urgence relative, une personne aurait également perdu la vie dans l'accident survenu sur la terrasse du Ramus ce mercredi soir. Par ailleurs, pas moins de 23 témoins seraient en état de choc et auraient été pris en charge par les secours.