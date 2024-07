Un homme radicalisé arrêté après l'agression d'un chauffeur de taxi : ce que l'on sait

L'homme suspecté d'avoir agressé un chauffeur de taxi au Mans dans la nuit de mardi à mercredi, a été arrêté vendredi 19 juillet dans les Yvelines. Connu pour radicalisation, il est soupçonné de "tentative d'assassinat en relation avec une entreprise terroriste".

Une traque de deux jours a pris fin. Un homme âgé de 26 ans a été interpellé à Poissy (Yvelines) dans la nuit de jeudi à vendredi par le Raid et la Sous-direction anti-terroriste (Sdat) et a été placé en garde à vue par cette dernière à Levallois-Perret (Hauts-de-Seine). Le suspect aurait été interpellé dans un appartement "sans incident", cite France Info, peu après minuit suite à l'intervention du Raid et de la BRI.

L'individu était recherché depuis la nuit de mardi à mercredi après l'agression d'un chauffeur de taxi au Mans (Sarthe). Les faits remontent à la nuit de mardi à mercredi et ont justifié l'ouverture d'une enquête pour "tentative d'assassinat, enlèvement et séquestration en relation avec une entreprise terroriste", mais aussi "association de malfaiteurs terroriste en vue préparer des crimes d'atteinte aux personnes", entraînant la saisie du parquet national anti-terroriste (Pnat). L'individu interpellé est connu des services de police pour sa radicalisation et fait également l'objet d'une mesure administrative de surveillance rapporte Le Parisien.

Tentative d'assassinat et des propos favorables au Hamas

L'homme de 26 ans est suspecté d'avoir menacé un chauffeur de taxi avec une arme de poing et de l'avoir obligé à le conduire dans un lieu isolé sur la commune de la Ferté-Bernard. Le suspect aurait ensuite forcé le conducteur à descendre du véhicule et lui aurait ligoté les mains et les pieds. Il aurait également blessé le chauffeur au niveau du cou en tentant de l'égorger avec une couteau de boucher. Ce dernier est parvenu à se défaire de ses liens et a trouvé refuge chez des habitants.

Durant l'agression, le suspect aurait tenu des propos "favorables au Hamas et à ses frères musulmans" selon le Pnat. Il aurait évoqué la situation en Israël et exprimé un désir de s'en prendre aux forces de l'ordre. Les enquêteurs redoutaient d'ailleurs que l'homme de 26 ans puisse commettre un attentat. La garde à vue du suspect peut durer jusqu'à 96 heures en raison de caractère potentiellement terroriste de ses actes. Les investigations ont été confiées conjointement à la Sous-direction antiterroriste (Sdat), à la police judiciaire de la zone ouest ainsi qu'à la Direction générale de la sécurité intérieure (DGSI).

Le suspect sort de prison

L'homme interpellé est âgé de 26 ans et vit au Mans selon les informations de BFMTV. Il est connu des services de renseignements et sort d'un séjour à la prison de Condé-sur-Sarthe où il a été détenu pendant trois ans jusqu'au 26 juin dernier. L'homme a exécuté plusieurs peines pour des faits de droits communs. Il s'est radicalisé en prison et a été pris en charge par la prévention contre la radicalisation a précisé le Pnat. Depuis sa sortie, il fait l'objet de mesures individuelles de contrôle administratif et de surveillance (MICAS), sans être assigné à résidence.

En plus du principal suspect, sept autres personnes proches de l'assaillant, hommes comme femme, ont été placées en garde à vue. Deux d'entre elles étaient présentes au moment de l'arrestation du suspect.