Haute-Marne : cinq personnes hospitalisées après les inondations

Le département avait été placé en vigilance orange pour des orages. La préfecture annonce que cinq personnes ont été hospitalisées, notamment pour hypothermie. Les dégâts matériels sont lourds à cause de la montée des eaux.

L'eau a envahi tout le département ce samedi 20 juillet. Quinze départements étaient placés en vigilance orange pour des orages, et c'est la Haute-Marne qui a subi les dégâts les plus importants. La préfecture du département rapporte que cinq personnes ont été hospitalisées, "essentiellement pour hypothermie". Selon la même source, les secours ont réalisé 80 interventions à cause de la montée des eaux, qui a provoqué des dégâts sur les routes, mais aussi dans les maisons. Une soixantaine de foyers sont privés d'électricité, "34 personnes ont été évacuées vers la salle des fêtes de Sexfontaines", et six routes départementales sont toujours coupées.

Il faut dire que cet "épisode orageux intense", prévu par Météo-France, a entraîné des pluies diluviennes. Entre Bologne, Marault, Annéville-la-Prairie et Meures, "il est tombé dix fois plus de pluie en une heure que lors d'un épisode normal", a informé la préfecture aux alentours d'une heure du matin.

Le Conseil départemental de la Haute-Marne, quant à lui, mentionne un épisode orageux survenu vers 23 heures dans le secteur de Bologne, où "les dégâts sont importants avec plus d'un mètre d'eau dans les rues puis dans les maisons en quelques minutes".

Des risques subsistent

Météo-France a mis fin à l'alerte vers 2 heures du matin. Bien que la vigilance orange soit levée dans toute la France, les services de l'État précisent que, "les sols étant gorgés d'eau" après cet épisode pluvieux, toute précipitation intense pourrait conduire à "une montée des eaux rapide". De la pluie est attendue pour la journée de dimanche, avec des orages dans la soirée, mais les précipitations devraient être terminées.