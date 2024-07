DIRECT. Attaque contre la SNCF : 50 personnes arrêtées, Gérald Darmanin évoque leur profil

Après le sabotage de lignes de trains SNCF et la revendication envoyée dans un mail anonyme à plusieurs médias, Gérald Darmanin annonce ce lundi l'arrestation d'une "petite cinquantaine de personnes".

Sommaire Attaque contre la SNCF, le direct

Que s'est-il passé ?

Qui sont les auteurs de l'attaque ? L'essentiel Plusieurs lignes SNCF ont été sabotées dans la nuit de jeudi 25 à vendredi 26 juillet, bloquant ainsi le trafic sur de nombreux axes.

Ce lundi, le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin reconnaît "le mode traditionnel d'action de l'ultragauche" et annonce "l'arrestation d'une "petite cinquantaine de personnes" qui "manifestement avec d'autres, qu'on évalue à 150" au micro de France 2.

L’action a été revendiquée avec un mail envoyé à plusieurs médias samedi. L’auteur anonyme assure avoir voulu impacter les Jeux olympiques.

Les enquêteurs restent cependant prudents au sujet de la piste du mail : "Le ton du mail, sa forme, le décalage entre les faits et le jour d’envoi nous interroge", note une source proche du dossier auprès de 20 Minutes. "Il faut analyser son authenticité, cela peut tout à fait être un courrier d’opportunité, un groupe qui veut s’appuyer sur ce qui s’est produit pour faire passer un message", abonde une source au sein de la gendarmerie.

En direct

11:02 - Un militant d'ultra-gauche interpellé sur un site SNCF ce dimanche Un militant d'ultra-gauche a été interpellé dimanche 28 juillet sur un site SNCF à Oissel (Seine-Maritime) apprend ce lundi l'AFP de source policière. L'homme a déjà été condamné par le passé pour des intrusions sur des sites SNCF précise BFMTV. Il est considéré par les autorités comme appartenant à l'ultra-gauche, et était au moment des faits, "équipé d'outils pouvant permettre de commettre des dégradations" indique une source auprès de BFMTV. Un jeu de clés universelles a également été retrouvé dans le véhicule du suspect. S'il possédait sur lui le livre "Le vertige de l'émeute", un essai sociologique sur les récents évènements émeutiers, il est pour l'heur impossible de le relier aux actes de sabotages survenus vendredi dernier. 10:57 - "Une cinquantaine d'enquêteurs mobilisés" Après les lourds dégâts causés par le sabotage du réseau de TGV vendredi dernier, le ministre démissionnaire des Transports Patrice Vergriete annonce avoir "déjà une cinquantaine d'enquêteurs qui ont été mobilisés" sur ce dossier, sans donner de nouveaux éléments. "Nous avons identifié un certain nombre de profils de personnes qui auraient pu commettre ces sabotages" a de son côté affirmé le ministre démissionnaire de l'Intérieur Gérald Darmanin, sur France 2. Pour rappel, une enquête a été ouverte par le parquet de Paris. 10:51 - Des "sabotages" de réseaux de fibre optique dans 6 départements Dans la nuit de dimanche à lundi, six départements ont été touchés par un sabotage de réseaux de fibre optique de plusieurs opérateurs comme SFR ou Free, selon les informations de l'AFP. Des actions qui interviennent quelques jours seulement après l'attaque massive dont a été victime la SNCF et a qui a paralysé le réseau TGV pendant près de trois jours. Si Paris n'a pas été touché, voici les départements concernés : Bouches-du-Rhône ;

Aude, l'Oise ;

Hérault ;

Meuse ;

Drôme. 10:13 - "Cela peut être une revendication d'opportunité" tempère Gérald Darmanin Après le mail anonyme revendiquant l'attaque au nom d'une volonté de saboter les Jeux olympiques envoyé à plusieurs médias samedi 27 juillet, le ministre de l'Intérieur souhaitait tempérer ce lundi. C'est "quelque chose qui ressemble à une revendication", mais "il faut faire attention car cela peut être une revendication d'opportunité". Le Premier flic de France a également tenu à rappeler que "le pays avait organisé le plus grand évènement au monde", avec une cérémonie d'ouverture des JO de Paris qui s'st déroulée sans le moindre incident majeur. 10:08 - Une "petite cinquantaine de personnes" arrêtées confie Gérald Darmanin Dans l'émission Télématin, Gérald Darmanin a également été interrogé sur l'interpellation de plusieurs militants du mouvement Extinction Rébellion. Une information confirmée par le ministre de l'Intérieur. Une "petite cinquantaine de personnes" ont été arrêtées. Elles "manifestaient avec d'autres, qu'on évalue à 150, voulaient faire des actions soit de sabotages soit des contestations radicales à Paris pendant les premières épreuves des JO" poursuit-il. 10:05 - "C'est le mode traditionnel d'action de l'ultra-gauche", confirme Gérald Darmanin Présent sur le plateau de France 2 ce lundi 29 juillet, le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin est revenu sur l'attaque dont a été victime la SNCF le week-end dernier. Pour lui, "c'est le mode traditionnel d'action de l'ultragauche". En revanche, "il faut être prudent" concernant leur profil. "La question est de savoir s'ils ont été manipulés ou est-ce que c'est pour leur propre compte. Ce sont des gens qui peuvent s'approcher de cette mouvance" a-t-il indiqué.

En savoir plus

Le réseau SNCF a été victime de trois actes de sabotages sur son réseau TGV dans la nuit du jeudi 25 au vendredi 26 juillet. Dans un communiqué, l’entreprise ferroviaire a informé que « des incendies volontaires [avaient] été déclenchés pour endommager [leurs] installations ». Les lignes TGV Atlantique, Est et Nord ont été touchées, ce qui a entrainé des retards et des annulations pour les trains à destination ou au départ des gares Montparnasse, du Nord et de l’Est. Un « acte de malveillance » a été déjoué pour le réseau Sud-Est.

Le parquet a ouvert une enquête pour "détérioration de biens de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation", "dégradations et tentatives de dégradations par moyens dangereux en bande organisée", "atteintes à un système de traitement automatisé de données en bande organisée", et "association de malfaiteurs en vue de commettre ces crimes et délits".

Un mail anonyme revendiquant l'attaque au nom d'une volonté de saboter les Jeux olympiques a été envoyé à plusieurs médias samedi 27 juillet. Lé rhétorique du texte rappelle celle de la mouvance d'ultragauche. Les enquêteurs étudient cette piste mais questionnent l'authenticité de cette revendication. La piste d'une ingérence étrangère est également retenue. Enfin, la précision des sabotages laisse penser à une participation interne à la SNCF.