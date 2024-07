Disparition de Lina : des fouilles en cours dans les Vosges, le principal suspect s'est suicidé

Une vaste opération de fouilles est en cours dans les Vosges pour tenter de retrouver le corps de Lina. Le principal suspect s'est suicidé après la saisine du véhicule dans lequel l'ADN de l'adolescente a été retrouvé, la semaine dernière.

L'ESSENTIEL Après la disparition de Lina, 15 ans, en septembre 2023 dans les Vosges, d'importantes opérations de recherches du corps de l'adolescente sont en cours depuis ce mardi matin par la gendarmerie.

L'enquête a pris un nouveau tournant après l'identification d'un homme, le principal suspect de l'enlèvement de la jeune fille. Il est le conducteur du véhicule recherché depuis le début de l'enquête.

Alors que la voiture a été saisie pour effectuer des prélèvements ADN, le conducteur s'est suicidé, alimentant grandement les soupçons sur sa culpabilité.

Sur les coups de 17 heures ce mardi, le procureur de Strasbourg a annoncé que malgré les moyens mis en place pour retrouver le corps de l'adolescente, ces derniers "n'ont pas encore permis de retrouver quelque trace que ce soit de Lina".

En direct

17:07 - 80 gendarmes à la recherche de Lina dans les Vosges Ce mardi 30 juillet 2024, pas moins de 80 gendarmes sont actuellement engagés dans les recherches du corps de Lina, 15 ans, disparue en septembre 2023. Un chiffre communiqué cet après-midi par le procureur de la République de Strasbourg. 17:04 - Pas de trace de Lina, indique le procureur de Strasbourg Le procureur de la République de Strasbourg vient d'annoncer que malgré l'important dispositif déployé pour tenter de mettre la main sur le corps de Lina, les enquêteurs, les experts de l'IRCGN, les équipes cynophiles, les chiens spécialisés en restes humains ainsi que le géoradar "n'ont pas permis de retrouver quelque trace que ce soit de Lina". 16:45 - Que s'est-il passé pour Lina ? Lina a disparu le 23 septembre 2023, en fin de matinée après avoir quitté son domicile de Plaine, pour prendre un train, en gare de Saint-Blaise-la-Roche et retrouver son petit ami à Strasbourg. Ne la voyant pas arriver, le jeune homme a alerté la mère de Lina. Plusieurs témoins dont le maire du village ont déclaré avoir vu la jeune femme en direction de la gare entre 11h15 et 11h30. Et l'enquête a révélé que son téléphone avait cessé d'émettre à 11h22. Depuis, le corps de l'adolescente n'a pas été retrouvé. 16:14 - Le suspect retrouvé mort à Besançon Selon les informations de BFMTV, le suspect a été retrouvé suicidé à Besançon (Doubs) au début du mois de juillet. La voiture, une Renault Clio grise, elle, a été retrouvée dans le Languedoc-Roussillon, entre la fin du mois de mai et le début du mois de juin. Elle faisait bien partie des dizaines de voitures recherchées, en lien avec la disparition de Lina, précise le média. 15:58 - Un anthropologue et un géoradar présents pour les fouilles Lors des fouilles qui se déroulent en ce moment pour tenter de mettre la main sur le corps de Lina, d'importants moyens ont été déployés, en plus des effectifs de gendarmerie. Des chiens spécialisés en restes humains sont mobilisés, tout comme un anthropologue de l'IRCGN ainsi qu'un géoradar, dans la Valle de la Bruche, ce mardi 30 juillet. 15:42 - Lina serait montée dans une Renault Clio grise Au centre des débats, la voiture dans laquelle serait montée Lina avant de disparaître. Il s'agit d'une Renault Clio grise. Selon plusieurs témoignages, l'adolescente serait bien montée à bord. Depuis fin janvier, les gendarmes de la cellule d'enquête s'étaient intéressés à un homme qui circulait justement à bord d'une Renault Clio grise. Il aurait abordé des jeunes filles, dans les semaines autour de la disparition de Lina. 15:24 - "Nous attendons avec inquiétude ce qui va se passer" concède l'avocat de la mère de Lina "Je fais toute confiance à l'équipe de la section de recherches" de la gendarmerie indique ce mardi Matthieu Airoldi, avocat de la mère de Lina. "Ma cliente et moi-même attendons, avec inquiétude certes, ce qui va se passer" poursuit-il. De son côté, Marylène Correia, l'avocate d'Olivier Delsarte, le père de Lina séparé de la mère de l'adolescente n'a pas souhaité faire de commentaire supplémentaire. 15:10 - "Des recherches dans un large secteur" Selon les informations de France Info, les fouilles qui ont débuté ce mardi 30 juillet s'opèrent "sans indication précise de localisation et dans un large secteur". "Les investigations se poursuivent afin de retrouver Lina et ce en divers points" a précisé la procureure de la République de Strasbourg auprès de France Bleu Alsace. Cinquante gendarmes dont ceux de l'Institut criminelle de la gendarmerie nationale (IRCGN) ainsi que des brigades cynophiles sont engagés. 14:53 - Quel était le profil du suspect ? Le principal suspect qui s'est suicidé apparaissait comme un "petit délinquant de droit commun" selon les mots du Parisien. Il n'était pas connu pour des violences sexuelles, mais était tout de même décrit comme un "voyou local", qui aurait enlevé Lina en la croisant sur son chemin, sans pour autant la connaître. Ce principal suspect aurait ensuite tué l'adolescente. Après son décès, les enquêteurs n'ont pu se pencher que sur ses données téléphoniques et sur ses trajets en voiture. Ils ont tout de même réussi à établir un périmètre de recherche, sur lequel se portent les fouilles, ce mardi 30 juillet. 14:47 - Le conducteur de la voiture volée s'est suicidé Ce mardi 30 juillet, l'enquête a pris un nouveau tournant. Après la saisine du véhicule dans lequel l'ADN de Lina a été retrouvé, le conducteur, et principal suspect pour l'instant, s'est suicidé nous apprend Le Parisien, alimentant grandement les soupçons sur sa culpabilité 14:45 - L'ADN de Lina découvert dans une voiture volée Ces fouilles font suite à l'annonce du parquet de Strasbourg signifiant la présence du "profil génétique" de Lina dans une voiture volée, découverte dans le sud de la France quelques semaines auparavant. Cette voiture bleue, et son chauffeur étaient dans le collimateur des enquêteurs depuis le début des investigations. Neuf mois après la disparition de Lina, "c'est un espoir de localiser Lina, mais il y a tellement de questions derrière, où, quand, comment..." indiquait vendredi Marylène Correia, avocate d'Olivier Delsarte, le père de Lina. 14:43 - "Les investigations se poursuivent", le parquet annonce un nouveau point en début de soirée "Le procureur de Strasbourg confirme que les investigations se poursuivent afin de retrouver Lina et ce, en divers points. Des informations complémentaires devraient pouvoir faire l'objet d'un communiqué en début de soirée", a indiqué le parquet de Strasbourg, ce mardi 30 juillet 2024. L'institut de recherche criminelle de la gendarmerie nationale est également sur place pour participer aux recherches : "L'Institut de recherche criminelle de la gendarmerie nationale (IRCGN) et les chiens de Gramat (formés à la recherche de restes humains, NDLR) sont engagés aux côtés des enquêteurs de la cellule Lina et des moyens de la région Grand Est" indique une source de la gendarmerie auprès de RMC. 14:41 - Une vaste opération de fouilles en cours dans les Vosges Après l'annonce par la procureure de la République de Strasbourg, vendredi 27 juillet dernier, que l'ADN de Lina avait bien été retrouvé dans une voiture volée dans le sud de la France, l'enquête a pris un nouveau tournant ce mardi 30 juillet. Des fouilles sont en cours dans les Vosges pour tenter de retrouver le corps de l'adolescente.

EN SAVOIR PLUS

Des fouilles ont démarré, ce mardi 30 juillet dans la région Grand-Est, pour retrouver le corps de Lina, cette jeune fille disparue en septembre 2023 dans le Bas-Rhin en Alsace, d'après une information du Parisien. Plusieurs enquêteurs de l'Institut de recherche criminelle de la gendarmerie (IRCGN), ainsi que des brigades cynophiles et des chiens spécialisés en recherche de corps humains sont déployés depuis ce matin dans la vallée de la Bruche, zone dans laquelle l'adolescente a mystérieusement disparu le 23 septembre dernier. Un anthropologue et un géoradar sont aussi déployés sur site.

Ces fouilles font suite à l'annonce du parquet de Strasbourg signifiant la présence du "profil génétique" de Lina dans une voiture volée, découverte dans le sud de la France quelques semaines auparavant. Cette voiture bleue, et son chauffeur étaient dans le collimateur des enquêteurs depuis le début des investigations et les auditions de plusieurs témoins, ainsi que l'analyse d'images de vidéosurveillance et de la téléphonie avaient permis d'établir que l'homme se trouvait "non loin du point de la disparition de Lina en septembre dernier", indiquait le parquet.

Le principal suspect s'est suicidé

La piste de l'enlèvement, rapidement privilégiée par la justice et les gendarmes, selon Le Parisien, décrit cet homme comme un "voyou local", qui aurait enlevé Lina en la croisant sur son chemin, sans pour autant la connaître. Ce principal suspect aurait ensuite tué l'adolescente. Et les analyses de la voiture sont allées dans le sens des gendarmes qui soupçonnaient la piste criminelle, une avancée importante alors que l'enquête patine depuis le début.

Seulement voilà, les enquêteurs n'ont pas pu entendre le conducteur qui s'est suicidé, peu après la saisine du véhicule, alimentant les soupçons sur sa culpabilité. Il n'avait pas été entendu par les gendarmes bien qu'il ait été identifié comme étant l'individu au volant lorsque la voiture est passée dans la zone de la disparition de l'adolescente. Il s'agit d'une Renault Clio grise. Selon plusieurs témoignages, l'adolescente serait bien montée à bord. Depuis fin janvier, les gendarmes de la cellule d'enquête s'étaient intéressés à un homme qui circulait justement à bord d'une Renault Clio grise. Il aurait abordé des jeunes filles, dans les semaines autour de la disparition de Lina. Après le décès de l'homme, les enquêteurs n'ont pu se pencher que sur ses données téléphoniques et sur ses trajets en voiture. Ils ont tout de même réussi à établir un périmètre de recherche, sur lequel se portent les fouilles, ce mardi 30 juillet.

Une enquête qui patauge depuis plusieurs mois

Pour rappel, Lina a disparu le 23 septembre 2023, en fin de matinée après avoir quitté son domicile de Plaine, pour prendre un train, en gare de Saint-Blaise-la-Roche et retrouver son petit ami à Strasbourg. Ne la voyant pas arriver, le jeune homme a alerté la mère de Lina. Plusieurs témoins dont le maire du village ont déclaré avoir vu la jeune femme en direction de la gare entre 11h15 et 11h30. Et l'enquête a révélé que son téléphone avait cessé d'émettre à 11h22.

Au début des investigations, les soupçons portaient sur le petit ami de Lina mais les gendarmes l'ont rapidement mis hors de cause. En mars dernier, trois hommes avaient été placés en garde à vue avant d'être relâchés faute "d'éléments incriminants". Et en mai, une nouvelle piste était à l'étude après qu'un chef d'entreprise de la région ait expliqué que l'un de ses employés avait disparu en septembre, à la même période que Lina. L'homme en question s'était volatilisé du jour au lendemain alors qu'il était en CDI dans cette entreprise depuis douze ans. Le chef d'entreprise avait ajouté que son employé vivait "tout près" de chez Lina.