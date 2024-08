Concerts de Taylor Swift annulés : ce que l'on sait des deux suspects arrêtés en lien avec un projet d'attentat islamiste

Deux personnes qui nourrissaient des projets d'attentats islamistes en lien avec les concerts de Taylor Swift ont été arrêtées par la police autrichienne. Trois concerts de la star internationale ont été annulés.

Les trois concerts la chanteuse américaine Taylor Swift prévus à Vienne cette semaine ont été annulés, ont annoncé les organisateurs mercredi soir. En cause, un projet d'attentat terroriste islamiste visant le stade Ernst Happel, où la star internationale devait se produire. Pour l'heure, deux personnes ont été arrêtées et une enquête est en cours. "Le niveau d'alerte terroriste en Autriche reste élevé et est continuellement évalué", a rapidement indiqué la Direction de la police d'Etat de Vienne.

Il avait "juré fidélité" au groupe terroriste Etat Islamique

Mercredi 7 août 2024, la police autrichienne a arrêté deux individus. Le premier est un citoyen autrichien de 19 ans qui nourrissait des projets d'attentats islamistes. Il a été arrêté à Ternitz, au sud de Vienne. Selon le ministère de l'Intérieur local, il avait "juré fidélité" au groupe terroriste Etat Islamique "sur internet et des substances chimiques ont été trouvées ans son appartement lors d'une perquisition".

Un deuxième suspect, aussi "radicalisé sur internet"

"Nous avons découvert des actes préparatoires avec une focalisation sur les concerts de Taylor Swift à Vienne" a expliqué le directeur général de la Sécurité publique, Franz Ruf, au cours d'une conférence de presse. Le citoyen autrichien ayant prêté allégeance à Daesh était en contact avec une deuxième personne, aussi "radicalisée sur internet". Cette deuxième personne a été arrêtée à Vienne, mais aucun autre détail n'a encore été divulgué à son sujet. Le chancelier autrichien Karl Nehammer a tenu à saluer la "coopération intensive de notre police et de la nouvelle DSN (services de renseignement autrichien), avec les services étrangers", mercredi soir. Il a également appelé à "rester vigilant, faire front commun et prendre des mesures décisives contre l'islamisme".