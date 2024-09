Val-de-Marne : une femme abattue et son fils gravement blessé par balle à leur domicile, ce que l'on sait

Un homme s'est introduit dans un appartement en début de soirée et a tiré sur une femme et son fils, à Limeil-Brévannes, dans le Val-de-Marne. Le suspect a pris la fuite et est activement recherché.

Une femme a été abattue en fin d'après-midi et son fils a été grièvement touché au torse lors d'une fusillade survenue à leur domicile. Les faits se sont produits à Limeil-Brévannes, dans le Val-de-Marne, vers 18h30. D'après Le Parisien, un homme s'est introduit dans leur appartement situé au cinquième étage d'un immeuble de la rue des Herbages-de-Sèze dans le quartier Pasteur, non loin de la mairie. Il a alors tiré à plusieurs reprises sur les victimes.

Touchée en pleine tête, la femme est décédée de ses blessures. Son fils, lui, a été grièvement blessé par balle au niveau du torse. Son pronostic vital serait engagé. Selon certains interlocuteurs, le fils serait également décédé, mais Le Parisien précise que cette information n'a pu être ni confirmée ni infirmée.

L'auteur des coups de feu a pris la fuite avant l'arrivée de la police et des secours, selon les premiers éléments de l'enquête. Il est activement recherché. Pour l'heure, on ne sait rien des raisons de l'attaque. Différend familial ? Règlement de compte ? Rien n'est écarté. Les enquêteurs du service départemental de police judiciaire (SDPJ) sont chargés des investigations.