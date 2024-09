Incendie dans les Pyrénées-Orientales : le feu fixé, mais d'importants risques de reprise

L'incendie qui s'est déclaré dans le massif des Aspres jeudi, est désormais fixé. En revanche, le SDIS 66 appelle à la vigilance, en raison de vents violents et de foyers résiduels qui pourraient engendrer de nouveaux départs de feu.

Jeudi 12 septembre, sur les coups de 14h30, un incendie de végétation s'est déclaré dans le massif des Aspres (Pyrénées Orientales), touchant les communes de Castelnou et Camélas. Au total, 400 hectares ont été parcourus par les flammes et 280 brûlés. Depuis minuit, le feu est fixé, comme indiqué par le Service départemental d'incendie et de secours 66 (SDIS). Jusqu'à 800 pompiers ont été mobilisés sur cette opération et 500 sapeurs-pompiers sont restés sur le terrain pendant la nuit pour surveiller et sécuriser les lieux. Cinq sapeurs-pompiers ont été légèrement blessés. Deux ont été "hospitalisés respectivement pour fracture au nez et fracture à la pommette, et trois autres sont des blessés plus légers, ayant subi des rejets de poussière dans les yeux ou des inhalations de fumée", précise Le Parisien.

Météo défavorable : "nous appelons à la plus grande vigilance"

Ce vendredi matin, à 7h30, trois hélicoptères bombardiers d'eau ont été déployés, "un HBE du SDIS 66 et deux Condors de la Sécurité Civile", précise le SDIS 66. De plus, "à partir de 14 heures, un hélicoptère supplémentaire du SDIS 66 renforcera le dispositif". Désormais, en raison de foyers résiduels qui peuvent persister sur la zone et les conditions météorologiques qui "restent défavorables (vents forts, sécheresse), explique le SDIS 66, "nous appelons à la plus grande vigilance. Évitez toute activité pouvant provoquer un incendie et signalez immédiatement tout départ de feu". Il est conseillé de ne pas se rendre sur les sites touchés, éviter les axes routiers fermés, et suivre les comptes officiels de la préfecture et du SDIS 66 pour rester informés. Pour l'heure, les routes départementales RD48, RD2 et RD58 restent fermées.

Sur le réseau social X, le préfet des Pyrénées-Orientales a tenu à rappeler plusieurs consignes à appliquer par les habitants de la région et les potentiels promeneurs et vacanciers présents aux abords. Dans les secteurs des Corbières et du Roussillon, sont interdits la circulation des véhicules à moteur, les balades à pied, à cheval, à vélo, sur les pistes non-revêtues et le sentiers à l'intérieur des massifs concernés. La circulation est également interdite sur la RD38 en direction de Força Réal et la route de Périllos. "L'écobuage demeure interdit jusqu'au 30 septembre, les travaux à risque susceptibles de provoquer des étincelles, l'utilisation des places à feux agréés", sont aussi interdits pour protéger le département du feu.

Des zones toujours en feu et un "relief assez escarpé"

"On a fixé ce feu autour de minuit et on a continué à travailler énormément jusqu'à 3h du matin pour aller chercher ce qui brûlait de manière assez forte par endroits", indique le colonel Guillaume Brunet, des sapeurs-pompiers des Pyrénées-Orientales sur France Bleu Roussillon. Désormais, "on est sur une phase plutôt de traitement des lisières, de noyage et d'aller chercher les premiers résiduels qui sont encore présents en nombre à l'intérieur de la surface sinistrée. Il va y avoir un travail quand même de longue haleine toute cette journée a minima, parce que 300 hectares, c'est un périmètre de feu important et c'est de nombreuses souches qui continuent à brûler, c'est des zones qu'il faut bien aller chercher dans un relief assez escarpé et donc il faut être très vigilant et avoir une vraie surveillance active et le traitement de points chauds" explique-t-il.

Le département des Pyrénées-Orientales est confronté à une forte sécheresse pour la troisième année consécutive. Une constante, d'autant plus dans ce massif des Aspres, comme le rappelle Le colonel Éric Belgioïno, chef des pompiers des Pyrénées-Orientales, au micro de France Bleu Roussillon : "Le contexte de sécheresse a eu pour conséquence un dépérissement très important dans le département des Pyrénées-Orientales. À certains endroits, notamment dans les Aspres, plus de 50% de la végétation a dépéri. Ça veut dire qu'on est confronté à des feux qui sont virulents, qui sont explosifs. On a vu parfois à des endroits des embrasements généralisés".