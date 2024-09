Des pieds humains retrouvés près de la Seine : ces découvertes macabres arrivent plus souvent qu'on ne le pense

Deux pieds humains ont été retrouvés mardi dernier sur un chemin de halage, le long de la Seine à Méricourt. Des faits récurrents dans le secteur.

Deux pieds humains ont été découverts le mardi 10 septembre en bord de Seine, par une promeneuse à Méricourt dans les Yvelines. L'un dans une chaussure, l'autre quelques mètres plus loin. "La chaussure était couchée. J'ai cru que c'était un caillou qui était à l'intérieur, je me suis dit que quelqu'un s'était amusé", confie Corinne, la promeneuse auprès de BFMTV. Pressée en raison d'un rendez-vous, elle a poursuivi son chemin, mais les pieds étaient toujours sur place lors de son trajet retour. Une amie à elle ayant emprunté le même itinéraire a finalement contacté la mairie qui s'est empressée d'appeler la gendarmerie.

Une enquête ouverte pour homicide volontaire

Le chemin de halage sur lequel les pieds ont été découverts ainsi que la zone ont été bouclés par les gendarmes. Pour l'heure, le reste du corps n'a pas été retrouvé et aucune piste n'est écartée. Comme révélé par BFMTV, "les pieds ont été sectionnés", et envoyés pour analyse à l'institut de recherche criminelle de la gendarmerie nationale. Une enquête a été ouverte par le parquet de Versailles pour homicide volontaire. Elle a été confiée à la brigade de recherches de Mantes-la-Jolie. "Toute la difficulté dans ce type d'affaire est d'identifier la victime", explique un enquêteur au Parisien. Les disparitions récentes et les analyses ADN permettront, peut-être, de d'apporter de nouveau éléments si l'homme était connu des services de police.

"La quatrième découverte de ce type depuis que j'ai été élu maire en 2020"

Si cette macabre découverte sur les bords de Seine a tout d'un film d'horreur, elle n'est finalement pas si exceptionnelle que ça. En effet, comme le rappelle Le Parisien, les faits de ce type sont récurrents dans ce secteur. Philippe Jumeaucourt, maire de Méricourt déplore "la quatrième découverte de ce type depuis que j'ai été élu maire en 2020", dans les colonnes du Parisien. En amont de la commune, un barrage-écluse pourrait constituer un début d'explication.

Le 20 juillet dernier, le quotidien rappelle que le corps d'un homme de moins de 45 ans, prisonnier d'un grillage, a été retrouvé dans le fleuve, vers Mantes-la-Jolie, toujours dans les Yvelines, sur les berges de l'île aux Dames. "Les élus de la commune qui bordent le fleuve à cet endroit confirment plusieurs cas, comme le corps d'un sans-abri retrouvé par des pêcheurs au hameau de Lavacourt, à Moisson", peut-on également lire. Pas de quoi rassurer les promeneurs qui empruntent régulièrement ces sentiers pour promener leur chien ou étrenner leurs nouvelles chaussures de running.